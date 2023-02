Carmen Lomana vs Isabel Preysler: duelo de estilo en el Teatro Real

Dos grandes socialités se han encontrado en el Teatro Real para ver la ópera Aquiles en Esciros de Francesco Corselli y han protagonizado uno de los duelos de estilo más esperados de los últimos meses. Por un lado, la ex pareja de Mario Vargas Llosa ha vuelto a apeare en público tras su ruptura con el Premio Nobel de literatura. Además, la coleccionista de moda, Carmen Lomana, que durante semanas no ha dejado de dar titulares muy incisivos acerca de la pareja, también ha asistido al evento. ¿Se habrán cruzado las caras? Lo que si sabemos es que ambos personajes se han batido en un duelo de estilo muy esperado y que, siguiendo las tendencias de moda, tenemos una clara ganadora. ¿Tú de qué team eres? Os dejamos con el análisis de este derroche de elegancia: Carmen Lomana vs Isabel Preysler.

Por un lado, Isabel Preysler se dejó ver acompañada de su hija Tamara Falcó, en la salida del Teatro Real, ataviada con un look muy llamativo. Para disfrutar de este mito clásico la socialité apostó por un traje de dos piezas que le sentaba como un guante y que cumplía todos los requisitos para ser el outfit de la temporada. Pues sus prendas desprendían un precioso color rojo vibrante, que es, sin ninguna duda, el color por el que todas las colecciones han apostado. En la parte superior, llevaba una blazer cruzada y ceñida por un cinturón, que le hacía una silueta estupenda. Los pantalones, también muy en boga, tenían un corte campana súper favorecedor que daban paso a unos salones de punta en el mismo tono de rojo, pero con acabado brillante.

Isabel Preysler y Carmen Lomana: dos formas de llevar el look monocromático

Para protegerse del frío, Isabel optó por posar sobre sus hombros un abrigo tres cuartos en color camel que le iba como anillo al dedo. Y como accesorio estrella para esta noche de ópera eligió un bolso de mano de madera que combinaba con el abrigo. Vamos, un "lookazo".

Por su parte, Carmen Lomana apostó por un conjunto monocromático, aunque ella se la jugó con el llamado Pink PP por el que Valentino desplegó todo el rosa fucsia en sus figurines. En su caso, la colaboradora de televisión se atavió con un vestido de satén rosa fucsia; con fruncido en el pecho y falda midi muy chic. Además, lo conjuntó con un abrigo en el mismo tono de rosa y combinó unos zapatos en rosa empolvado con tachuelas con un bolso estampado en los mismos colores.

¿Quién fue la ganadora del duelo de estilo? Desliza para descubrirlo en la galería y no te pierdas un detalle.