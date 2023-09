Las doradas arenas de Marbella han quedado atrás para Carmen Lomana, quien ha regresado a su lujoso piso en Madrid marcando tendencia en la moda con un estilismo que no ha pasado desapercibido. En su última aparición, la elegante socialité ha deslumbrado con un vestido de ensueño que parece haber emergido de un jardín primaveral. Eso sí, no ha venido solo, pues la coleccionista de moda ha incorporado un bolso de lujo, pura tendencia 'Barbie', sólo apto para los bolsillos más privilegiados. Analizamos su look y te damos todos los detalles.

Este magnífico vestido, parte de la última colección de Pedro del Hierro, ha causado sensación y se encuentra completamente agotado en tiendas. El diseño de este vestido lo tenía todo. Por un lado, lucía un estampado de flores en tonos rosas y amarillos sobre un fondo blanco inmaculado. En cuanto al corte, la prenda tenía escote en pico; aberturas cut-out en los costados y una falda midi; un modelo que captura a la perfección la esencia de la feminidad y la frescura del verano que se acaba.

Carmen Lomana ha combinado un vestido de Pedro del Hierro con un exclusivo bolso de Hermès

Sin embargo, lo que ha acaparado aún más la atención de los amantes de la moda y los accesorios ha sido el bolso 'Kelly' fucsia de la icónica firma Hermès que Carmen Lomana ha elegido para acompañar su look. Este bolso, conocido por su exclusividad y lujo, es un favorito indiscutible de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, quien hace habitualmente alarde de su propia colección en redes sociales y en 'Soy Georgina'. Carmen Lomana, que es una apasionada de la moda y los complementos, no se queda atrás, y cuenta con más de seis ejemplares de esta joya en su impresionante vestidor. El prestigio de estos bolsos Hermès es tal que, en muchas ocasiones, existe una larguísima lista de espera para adquirirlos y con los años se convierten en auténticos tesoros.

Carmen Lomana, siempre fiel a su estilo elegante y sofisticado, ha demostrado una vez más su habilidad para combinar piezas sencillas de moda con complementos de lujo. Su elección del vestido de Pedro del Hierro y el bolso 'Kelly' de Hermès es una lección de moda que no solo hace honor a su propio gusto, sino que también despierta admiración entre las fanáticas de este complemento.