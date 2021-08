La colaboradora de televisión ha triunfado en Instagram luciendo la que, sin duda, es la falda pareo más chic del momento. ¡Y es de Zara!

Si para acudir al estreno de una ópera en el Teatro Real Carmen Lomana saca sus mejores galas, para estar en casa elige las prendas más cómodas e ideales y para pisar un plató de televisión apuesta por los estilismos más acertados; para pasar unos días en la playa la socialité no podía defraudarnos. Y no lo ha hecho. Como cada verano, la colaboradora de prensa, radio y televisión ha preparado sus maletas y ha puesto rumbo a Marbella para disfrutar del buen clima malagueño y, sobre todo, de los planes más exquisitos. Allí, acompañada de sus grandes amigos y de evento en evento, la influencer ha pisado su lugar favorito, la playa. Y, tal y como nos tiene acostumbrados, lo ha hecho luciendo looks de lo más apropiado. Especialmente el último de los que ha compartido en su perfil de Instagram. Uno en el que ha utilizado la que, sin lugar a dudas es la falda pareo más ideal (y barata) de este verano.

Carmen Lomana triunfa en Instagram con la falda pareo más bonita de la temporada

Se trata de una falda tipo pareo, corta y de talle alto con bajo asimétrico y cierre lateral a modo de lazada en el mismo tejido. Un diseño mini con un precioso estampado de zig zag en tonos rojo y rosa que resulta idónea para guardar en la maleta y disfrutar en grande de la vacaciones de verano. Ella la ha combinado, sin filtros ni ediciones absurdas, con un sencillo bikini blanco con detalle de volante, un collar de perlas (uno de los básicos de esta temporada) y unas gafas de sol cat eye también en blanco. Un conjunto ideal que nos ha conquistado nada más verlo.

La falda pareo que ha elegido la exconcursante de Supervivientes pertenece a la última colección de Zara y ya no está disponible en casi ninguna talla pero tiene un precio de 25,95 euros. ¡Un auténtico chollo! No obstante, y aunque ya quedan pocas unidades de todos los modelos que ha sacado la marca de Amancio Ortega este verano; en la web de la firma de Inditex podemos encontrar varios diseños diferentes siguiendo el mismo concepto del que ha enamorado a Carmen Lomana. Diseños que hemos podido ver a lo largo de sus vacaciones a muchas otras famosas e influencers y que nos han enamorado igualmente. Entre ellas, Nagore Robles, Dulceida o Alejandra Rubio. Un dato que deja más que claro que la falda pareo es una de las prendas más demandadas esta temporada. ¡Y no nos extraña!