Carmen Lomana sorprende con un precioso vestido de fiesta con el escotazo de transparencias que es tendencia

Con la llegada del fin de año, la búsqueda del atuendo perfecto se convierte en todo un desafío, y Carmen Lomana, a sus 75 años, nos demuestra una vez más que la moda no tiene límites de edad. La socialité española, conocida por su exquisito gusto y pasión por el lujo, sorprendió en su última fiesta con un vestido de invitada con el que no solo deslumbró, sino que también incorporó una tendencia clave que todas deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir nuestro diseño para las celebraciones navideñas. Analizamos su look a continuación y te damos todas las claves de su vestido.

Carmen Lomana, reconocida por su profundo amor por la moda y su extenso vestidor lleno de piezas exclusivas, sigue siendo una fuente constante de inspiración. Su capacidad para seleccionar prendas modernas y fabulosas la convierte en un ícono de estilo para muchas mujeres. En su último evento, confió en el talento del diseñador Alejandro de Miguel para crear un look impactante que resaltara su elegancia y sofisticación.

El escote plunging de Carmen Lomana y las claves de su vestido de Alejandro de Miguel

Alejandro de Miguel, reconocido por su habilidad para fusionar la tradición y la modernidad en sus diseños, ha vestido a destacadas personalidades y celebridades como Ana Obregón, la Reina Sofía, Pastora Soler o Anne Igartiburu. Su firma de moda se caracteriza por la atención al detalle, los cortes impecables y la incorporación de elementos vanguardistas. La elección de Carmen Lomana de confiar en este diseñador no solo era una declaración de buen gusto, sino una clase magistral de como incorporar tendencias punteras en un look clásico.

El vestido, cuidadosamente diseñado por Alejandro de Miguel, combinaba con maestría el negro y el dorado. Los bordados estratégicamente dispuestos en la zona del busto y el talle no solo añadían un toque de lujo, sino que también favorecían la silueta de Carmen, elevando su pecho y estrechando la cintura. La ausencia de mangas y la falda larga de tipo columna conferían una elegancia innegable al conjunto.

El escote rectangular pronunciado hasta el ombligo, cubierto por un tul negro, añadía un toque de misterio y refinamiento al look. Este tipo de escote, conocido como "plunging," es una tendencia destacada de la temporada. Este escote infinito y alargado crea una ilusión de verticalidad y destaca la zona del pecho. Este tipo de escote ha sido uno de los más vistos en las últimas colecciones de moda, en pasarelas y alfombras rojas y el que hoy lucía la socialité es la prueba de este tipo de escote de infarto no tiene límites de edad.

Los accesorios mejor elegidos para poner la guinda a un vestido de noche

El equilibrio en el diseño se lograba con un escote trasero pronunciado, que ofrecía un contraste atractivo y proporcionado con el escote cubierto del pecho. La elección de la influencer de mostrar su espalda añadía un toque seductor y equilibrado a su look festivo.

Los complementos no quedaron al margen. Carmen Lomana optó por unos pendientes dorados con pedrería, un anillo de grandes dimensiones y un brazalete rígido de oro en uno de los brazos. En el otro, llevó una pulsera fina de brillantes que combinaba con sus elegantes zapatos de punta negros, con broche joya al estilo Manolo Blahnik. Además, sacó de su colección un mini bolso Kelly de Hermès, una elección atemporal que complementaba perfectamente el conjunto. Tanto en la versión mini, como maxi, este bolso es, sin ninguna duda, uno de los favoritos de la leonesa y no duda en incorporarlo a sus looks siempre que puede.

Carmen Lomana nos deja sin palabras una vez más con su elección de moda. Demuestra que la elegancia no tiene edad y que las tendencias pueden adaptarse a cualquier estilo. Su vestido de fiesta, con el escotazo de transparencias que marca tendencia, es una inspiración para todas aquellas que buscan deslumbrar en las celebraciones de fin de año. ¿Te atreves con un escote infinito?