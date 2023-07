El estreno de la película Barbie se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos del año. Lo verdad es que, a día de hoy, no hay famosa que se haya resistido a probar la tendencia Barbiecore. Una de ellas es Carmen Lomana que, en las últimas semanas, ha optado por looks que parecen haber salido directamente de la película, con estilismos irresistibles como el vestido de Dior vintage de los años 60 que llevó a la gran fiesta que llevó para ver el estreno de la película en Madrid. Ahora, acaba de hacer lo propio con un body rosa de Zara que ha llevado como bañador y que es una de las prendas más 'top' del verano.

La socialité está de vacaciones en Marbella, su lugar de referencia, y ha aprovechado para lucir una de las prendas más laureadas de la colección de Barbie de la firma de Amancio Ortega. Nos encanta la prenda por su color rosa suave, por su corte tan especial y porque nos parece una opción perfecta para acoger la estética del momento. Y es que este estilismo playero es pura fantasía en una época donde los tonos rosados viven su máxima explosión.

Carmen Lomana ya ha estrenado el body de Barbie de Zara más especial

Si todavía no tienes un look de playa pensado y quieres apostar por la tendencia que arrasa, es el momento de fichar el body/bañador de Zara que lleva Carmen Lomana. Y como podrás comprobar se trata de una opción que queda bien a todas las edades, tengas 20, 30 o 50 años. Con él, la celebrity nos hecho suspirar por la que podría ser la prenda viral del verano. Para combinar esta pieza, nada mejor que unos pendientes de perlas y un collar a conjunto. Tampoco han pasado desapercibidas sus gafas de sol de color blanco y, lo cierto, que no se nos ocurre un look Barbie más apetecible que el suyo.