Aún quedan unos días para que de comienzo la Feria de Abril, pero Carmen Lomana ya nos ha enseñado un look perfecto que te hará triunfar en Sevilla. ¡Te lo enseñamos!

Si hay un evento que reúne tradición, elegancia y arte a partes iguales ese es, sin duda, la Feria de Abril de Sevilla. Ya no queda nada para el 22 de abril, el día en el que se da el pistoleazo de salida a uno de los eventos más esperados del año, y no solo para todos los sevillanos, sino también para nuestras celebrities favoritas. Una de las que nunca falta a esta gran fiesta es Carmen Lomana, que ya nos está dejando ver unos looks súper inspiradores con los que triunfar en Sevilla está asegurado. Te mostramos su último outfit porque tiene todo lo que necesitas para ser la más estilosa en un evento de esta categoría. ¡Atenta!

Carmen Lomana siempre acostumbra a llevar unos looks muy sofisticados, con prendas clásicas y elegantes. Esta vez nos ha enseñado uno en la misma línea, pero que nos ha enamorado por un detalle en especial: una blusa con calados de una firma de moda flamenca que nos parece perfecta como inspiración para la Feria de Sevilla.

El elegante look de Carmen Lomana

El look de Carmen está formado por un pantalón de tiro muy alto en color negro de Dolce&Gabanna con bolsillos y la cintura ajustada para marcar tipo, unos stilettos negros de Dior, un bolso de mano tamaño mini y joyitas en dorado. Pero la protagonista es, sin ninguna duda, la blusa con calados. Se trata de una blusa blanca con escote de pico muy pronunciado, volante vertical en el pecho y bordado inglés que nos parece preciosa.

Es de Lina Sevilla, una de las firmas de moda flamenca más emblemáticas de la capital andaluza que ha vestido a celebrities de la talla de Isabel Pantoja y Rocío Jurado e incluso a la mismísima reina Sofía. Aunque la diseñadora falleció en 2021, la marca sigue siendo todo un éxito y es común ver sus prendas especialmente en eventos de aires flamencos como la Feria de Abril.

No hemos podido encontrar la camisa de Carmen en la página web de la marca, pero no te preocupes, porque hemos hecho una selección de alternativas súper bonitas y asequibles para que puedas hacerte con una blusa de este estilo ya. Solo tienes que seguir bajando hasta nuestra galería para descubrirlas con detalle... ¡No te lo pierdas!