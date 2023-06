Carmen Lomana ha asistido al photocall de los Premios XL Semanal con un 'lookazo' que no ha dejado a nadie indiferente. La socialité ha vuelto a apostar por una firma que ha usado anteriormente y que de nuevo le ha ayudado a verse como una auténtica diva. Analizamos el último estilismo de la coleccionista de moda y te damos todos los detalles sobre la prenda tan bonita que llevó en su última aparición. ¿Cómo la ha combinado? No te lo pierdas.

La empresaria, reconocida por su elegancia y estilo impecable, ha dejado a todos boquiabiertos con su último look de alta costura. La socialité española demostró una vez más su dominio del glamour al lucir un vestido de ensueño perteneciente a la prestigiosa firma Zimmermann. El vestido midi plisado en verde botella, de la colección Primavera 2023, 'Wonderland', es una verdadera joya que ha capturado la atención de todas las amantes de de la moda.

Carmen Lomana ha combinado su vestido de Zimmermann con unas sandalias metalizadas

Este vestido midi plisado, cuidadosamente diseñado, presenta detalles exquisitos que lo hacen destacar por encima de cualquier otro modelo. Por ejemplo, llamaba a la atención un fruncido bajo el pecho que acentúa la figura; también nos enamoraron sus mangas abullonadas cortas y su enorme falda capa con un dobladillo con crinolina insertada en el bajo. Este vestido logró crear un equilibrio perfecto entre feminidad y sofisticación por su corte y su color. La cremallera invisible en el centro de la espalda garantizó que se ajustara de forma impecable a la figura de Lomana que lo lució como una verdadera diva. ¿Cuánto cuesta este precioso diseño? Este vestido tiene un precio de 735 euros en la página oficial e la firma australiana.

Para rematar su estilismo, Carmen incorporó en sus pies unos mules de tacón medio con acabado metalizado en color verde a juego con la prenda principal. La socialité incluyó entre sus accesorios más llamativos: un brazalete rígido en color verde en el brazo derecho, unos pendientes dorados de grandes dimensiones, un abanico en el mismo tono que el vestido y un bolso de mano con asas circulares y confeccionado en cuero dorado con efecto animal print de serpiente.

¿Qué grandes personalidades han apostado alguna vez por Zimmermann?

No es la primera vez que Carmen Lomana se ha dejado ver con esta marca, pues la ha mostrado en sus looks en multitud de ocasiones. No obstante el éxito de esta firma creada en 1991 siempre ha ido de la mano de grandes rostros internacionalmente conocidos. Sin ir más lejos, Beyoncé, Kendall Jenner, Margot Robbie, Chrissy Teigen u Olivia Palermo han lucido diseños de esta gran firma fundada por las hermanas Nicky y Simone Zimmermann.