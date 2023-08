Las vacaciones de verano de Carmen Lomana están dado para mucho. Empezando porque nos ha enseñado uno de los mejores looks de estilo barbiecore que hemos visto hasta el momento, y ahora ha vuelto a demostrar porque es una de las mujeres con más estilo de nuestro país. Parece que los planes de playa y sol le encantan a la socialité, quien además de disfrutar de días bajo el sol con amigos también nos da las mejores claves de estilo para estos momento en los que estamos indecisas y no sabemos qué traje de baño llevarnos a nuestra escapada estival.

Como no podía ser de otra forma, Carmen ha apostado por un conjunto de baño elegante a más no poder. Esta vez ha sido con un modelo básico, blanco, que todas tenemos en nuestro cajón de playa. No han faltado las gafas de sol a juego y su pelo suelto mojada a prueba de que se ha dado un chapuzón para refrescarse de las altas temperaturas.

El estilo de Lomana siempre se caracteriza por ser digno de museo, siguiendo las últimas tendencias y siempre derrochando elegancia. Por eso tomamos nota de todo lo que lleva para inspirarnos.

Carmen Lomana con el bikini blanco minimalista más elegante de todos

El bikini que ha llevado Carmen Lomana para su ratito de playa diario viene con un top clásico con forma de copa triangular y con efecto 'push up' que realza mucho el busto y estiliza a la vez. Indistintamente del tipo de pecho que tengas, sientan de maravilla. De hecho, podríamos dar una lista larga de motivos por los que este tipo de top favorece a todas, pero es que, simplemente, hay que ver lo bien que le sienta a la empresaria para saberlo. Es ideal para poder presumir de escote, porque tiene copas que lo elevan al infinito. Con este truco consigue que el pecho no se vea caído.

En la parte de la braguita, Carmen la lleva con cintura ancha, que sienta de vicio y ayuda a moldear y estilizar todas las curvas de manera impresionante. Por no hablar de que su color blanco radiante, el mejor de toda la gama cromática para resaltar el bronceado. En definitiva, nos parece una opción que sienta de lujo y si quieres saber cómo te quedaría a ti, echa un vistazo al post que escribimos sobre la guía definitiva para saber qué traje de baño es el que mejor te sienta.

Lo especial de este look está en la sencillez, que le da un toque con mucha clase y consigue que su puesta en escena sea impecable. Además, ha recurrido, como muchas 'influencers' este verano, a la tendencia de incluir joyas a los looks playeros, con unos pendientes de perlas y un reloj de oro. ¡De 10!