Carmen Lomana, una de las figuras más icónicas de la jet set española, siempre ha sido conocida por su amor apasionado por la moda. Su colección de prendas de lujo es la envidia de muchas 'fashionistas', y su estilo sofisticado y atemporal la ha convertido en un referente de elegancia. Sin embargo, en un giro de guión sorprendente, esta vez Carmen ha decidido traspasar los límites de su papel como espectadora y se ha convertido en el centro de atención al desfilar para la firma de moda barcelonesa 'Dominnico'.

Carmen Lomana ha sido durante mucho tiempo un ícono de la 'high fashion' en España. Su estilo clásico se caracteriza por la elección de lujosas prendas que resisten el paso del tiempo. Pero en esta ocasión, ha dejado boquiabiertos a los espectadores al optar por un diseño que rompe con su imagen tradicional. La socialité desfiló luciendo un vestido que desafíaba lo tradicional de su armario y redefinió su imagen por unos minutos.

El original estilismo de Carmen Lomana en el desfile de Dominnico

El vestido con el que pisó las tablas del catwalk llamaba la atención por su escote Bardot y sus tiras de sujeción que cruzaban su espalda y pecho, es una declaración audaz de la feminidad y la sensualidad. Las enrevesadas tiras acentuaban la estructura del vestido y conducían la mirada hacia un frente de encaje exquisito. El talle ajustado del vestido destacaba su figura, mientras que la falda midi llamaba la atención por sus aberturas cut out repletas de lazos que dejaban a la vista parte su pelvis.

Para completar su look, Carmen optó por unas medias negras, un must have en cualquier vestidor de otoño. Sin embargo, fueron los zapatos los que realmente llamaron la atención. Con un tacón moderado y un diseño original que combinaba puntera afilada y suela track, lo más llamativo de estos zapatos era la tira de sujeción con una maxi hebilla en el empeine. Esta elección fue audaz y valiente, mostrando que la moda no tiene por qué ser aburrida ni predecible.

Otra de las decisiones que sorprendieron del look de Carmen Lomana en el desfile de Dominnico fue dejar a un lado sus joyas habituales, que suelen incluir perlas, diamantes o sencillos aros dorados. En su lugar, eligió unos pendientes de tamaño XXL que añadieron un toque de drama y sofisticación a su look. Estos pendientes son un ejemplo de cómo los accesorios pueden transformar por completo un conjunto, convirtiéndolo en algo único y memorable. Carmen demostró una vez más su capacidad para sorprender a través de la moda.

La firma Dominnico y su alcance en el mundo de la moda

Además de su elección de vestuario y accesorios, Carmen Lomana también cambió su peinado. Dejando a un lado su característico flequillo, despejó su rostro al peinar hacia atrás y hacia los lados su melena rubia. Esta elección aportó una sensación de frescura y elegancia, permitiendo que el vestido y los accesorios fueran los protagonistas absolutos de su look.

En cuanto a la firma Dominnico, es importante destacar su posición en el mundo de la moda. Fundada en Barcelona por el director creativo Domingo Rodríguez Lázaro en 2016, Dominnico se ha distinguido por su compromiso con el "slow fashion". La marca se caracteriza por la meticulosidad en el patronaje, la investigación en nuevos tejidos y materiales, la sostenibilidad en los procesos y una visión futurista de la moda. Dominnico busca atraer a un público diverso, con los valores de inclusión y libertad como hilos conductores de todas sus colecciones.

La marca de prêt-à-porter ha logrado un gran reconocimiento a nivel internacional, con celebridades como Lady Gaga, Beyoncé, Rosalía, Dua Lipa o Aitana luciendo sus diseños. Estas figuras influyentes han ayudado a la marca a ganar una fuerte presencia en las redes sociales y en la prensa internacional. La incorporación de Carmen Lomana a la lista de celebridades locales que han mostrado diseños de Dominnico demuestra una vez más la influencia y el alcance de esta marca de moda innovadora.

El gesto reivindicativo de Carmen Lomana en la pasarela de Dominnico

El gesto reivindicativo de Carmen Lomana en la pasarela de Dominnico fue un momento que tomó a todos por sorpresa. Mientras caminaba con seguridad con su modelito, decidió hacer una pausa en el catwalk, deteniéndose para sacar los zapatos de sus pies y sostenerlos con la mano. Esta inesperada acción fue una manifestación de su autenticidad y valentía, desafiando la norma de llevar tacones incómodos en una pasarela.

En un año en el que hemos visto cómo nuevas firmas de alta costura se han inclinado hacia desfiles más transgresores, como el impactante desfile de la firma sueca 'Avavav' que mostró el pasado septiembre a modelos huyendo de la nada y expresando emociones en la pasarela (llorando, riéndo o con mucha prisa). Carmen Lomana se unió a la tendencia de convertir los desfiles en auténticas performances, al rechazar los tacones y abogar por la comodidad y la autenticidad en la moda. Su gesto recordó que la moda es una forma de expresión personal y una plataforma para desafiar las convenciones establecidas.