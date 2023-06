A pesar de que Carmen Lomana nació en León, vivió tiempo en San Sebastián y por eso vuelve siempre que puede a la que considera su ciudad. De hecho, ahora la socialité ha encontrado un hueco en su apretadísima agenda para viajar al norte y reencontrarse con varias amigas a las que hacía tiempo que no veía. Eso sí, como no podía ser de otra manera, Carmen se ha llevado la maleta a rebosar y desde Donostia nos está regalando unos cuantos looks dignos de copiar.

Carmen Lomana conquista el norte con el look que siempre funciona

Su buen gusto y su sentido de la moda han convertido a la colaboradora de televisión en una de las mayores referentes de estilo de nuestro país. Y es que Carmen Lomana, con el paso de los años, ha conseguido definir por completo su armario. Tanto es así que ya conoce de sobra qué cortes, diseños, colores y estampados le favorecen más. Aunque lo cierto es que si nos paramos a pensar un segundo, los estilismos que más nos han conquistado de la socialité siempre han sido los más sencillos. Y quizás por ello debemos plantearnos que el truco para vestir bien (prácticamente a cualquier edad) es elegir prendas básicas que combinen fácilmente y, sobre todo, favorezcan. Y el último look de la empresaria vuelve a evidenciar esta teoría.

Para disfrutar de un tranquilo y agradable paseo por la playa de La Concha, Carmen ha rescatado de su vestidor varias piezas que ya le habíamos visto antes. En primer lugar una falda midi de tiro alto que incluye dos coquetos bolsillos de crochet a tono. La socialité se hizo con este diseño (que no puede ser más todoterreno e ideal) el año pasado en Zara. ¿La conclusión? Las faldas de patrón evasé son aliadas infalibles para ganar sofisticación sin demasiado esfuerzo.

El jersey de rayas, un básico del verano

Pero también nos ha encantado cómo Carmen ha combinado esta prenda, ya que se ha decantado por un jersey de punto de rayas de manga corta, también de Zara. Un básico que está disponible en tienda prácticamente todo el año y que te saca de cualquier apuro por poco dinero.

¿Para completar su impecable look? Carmen Lomana ha optado por lucir uno de sus zapatos preferidos: unos stilettos destalonados de Christian Dior en color nude. El toque final lo ha puesto con su bolso, un modelo tote bicolor de lo más práctico. ¡Perfecta!