Carmen Lomana está feliz, ¡hoy cumple 75 años! Y esto es motivo suficiente para hacer balance y agradecer a la vida lo afortunada que es: "La mejor edad es la que tenemos, porque hemos llegado hasta aquí. Gracias a mis padres que ya no están pero me llenaron de cariño, a mis hermanos que adoro, y a tanta gente que me ayuda cada día con su apoyo", ha confesado la socialité.

Lo cierto es que al coincidir en días de vacaciones, probablemente la colaboradora de televisión haga como otros años y celebre su cumpleaños en Marbella, destino que siempre elige para pasar gran parte de su verano. Pero mientras esperamos ese deseado evento, Carmen ha querido volver a demostrar que es la reina del estilo y compartido una fotografía donde posa de lo más espectacular. Y es que la leonesa presume de tipazo con un conjunto de crochet que solo unas pocas atrevidas se atreverían a lucir.

Vas a enamorarte del conjunto de crochet de Carmen Lomana

Además del lino y la seda, hay otra apuesta que se ha colado desde hace un par de temporadas en nuestro armario de verano: el crochet. ¿Las claves de su éxito? Rejuvenece, aporta un toque cool y desenfadado, y sus versiones son infinitas: vestidos, caftanes, monos cortos y, por supuesto, sets de dos piezas. Y Carmen Lomana acaba de inspirarnos ahora con el conjunto que amaría cualquier adolescente.

El look de la socialité pertenece a la firma Bimba y Lola, pero, por desgracia, es de hace varias temporada. Aunque tranquila, porque para ayudarte hemos rebuscado por todas las tiendas online hasta fichar otras opciones parecidas (infalibles para que triunfes tengas la edad que tengas). ¡Sigue bajando!

1 de 6 Mono corto, de Claudie Pierlot. 210 euros Perfecto para combatir las altas temperaturas en vacaciones sin perder estilo. 2 de 6 Vestido tipo caftán, de Bohoo. 30 euros Una idea de éxito asegurado para bajar a la playa o la piscina. 3 de 6 Conjunto de chaqueta y short, de Annaiss Yucra. (c.p.v) Este espectacular conjunto está elaborado a mano. Cada pieza lleva aproximadamente 3-4 días de trabajo manual. ¡Serás la más chic! 4 de 6 Jersey oversize, de S the Shop. 177 euros Ideal para completar con unos sencillos short vaqueros y unas sandalias planas. 5 de 6 Camiseta con puños acampanados, de Desigual. (c.p.v) Póntela con unos pantalones fluidos y unos mules planos y acertarás día y noche. 6 de 6 Conjunto de rayas, de Pull and Bear. 33,98 euros Los sets de crochet de rayas también son súper tendencia esta temporada. ¡No lo dejes escapar!