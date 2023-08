Uno de los destinos favoritos de la socialité para pasar unos días de descanso siempre ha sido Marbella. En ella reconoce que está siguiendo a pies juntillas eso de 'dolce fare niente', es decir, disfrutar del placer de no hacer absolutamente nada. Eso sí, lo de elegir modelito no le supone un trabajo y en su última aparición playera, ha dejado claro que no le teme a nada. Carmen Lomana se ha enfundado con un look de lo más atrevido para darse un chapuzón en las aguas de la Costa del Sol. ¿Qué acertadas prendas usó para crear su estilismo? Te lo contamos todo a continuación.

La vida de Carmen Lomana en Marbella es siempre un no parar, cenas, shopping, Starlite, y mucha, mucha playa. En esta ocasión, para fardar de tipazo a los 75 años, la coleccionista de moda ha apostado por un caftán de transparencias de lo más chic, que solo ella sabe llevar con buen gusto y de manera acertada. La prenda tenía un diseño muy audaz, estaba confeccionada en gasa translúcida de color rojo vibrante y estaba rematada por ribetes blancos y bordados y encajes en el pecho, bordeando el escote a la caja con botonadura y tiras ajustables.

De lo que no se ha desprendido en todo el verano ha sido de su pamela de rafia, un accesorio atemporal que encaja con casi cualquier look de día y que Lomana siempre lleva consigo. Este complemento es un must-have de su armario y su material ahora no puede estar más de moda, no solo en forma de sombrero, sino en bolsos, zapatos y otras prendas. ¡Una pamela de rafia es la forma más glamurosa de protegerse del sol!

Bikini de tiro alto y caftán de transparencias: las claves del look de Carmen Lomana

Bajo el caftán se podía adivinar un bikini con estampado floral blanco y negro. El bikini contaba con tirantes finos, tiras de sujeción y lazada lateral en la parte inferior. Esta fue su primera opción, pero no dudó en llevar un recambio, para estar seca, por si hay que ir al chiringuito o subirse en un coche.

Su segunda opción, mucho más favorecedora, estaba formada por un bikini strapless y una parte inferior de tiro alto que cubría su vientre. Este diseño, estilo años 50, potenciaba su moreno incipiente pues ambas piezas lucían un estampado de rayas mini en color verde pistacho sobre fondo blanco. ¡Un lookazo!