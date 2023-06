Es una de las mujeres más elegantes de nuestro país, con un estilo clásico y a la vez actual, pero si algo caracteriza a Carmen Lomana es que sabe elegir perfectamente el look adecuado para cada ocasión. Tanto si la vemos en un estreno en el Teatro Real, como en un chiringuito en sus vacaciones en Marbella, ella nunca falla. ¿Y si quién te invita a su fiesta de cumpleaños es una de las reinas de la recordada movida madrileña? Pues la socialité también lo tiene claro y consigue mimetizarse con todos los personajes que marcaron una de las épocas doradas del ambiente cultural de nuestro país.

Alaska ha cumplido 60 años y la fecha merecía una celebración por todo lo alto, en la que además de por su inseparable Mario Vaquerizo, también estuvo rodeada por grandes amigos. Una de ellas fue la propia Carmen Lomana, impecable como siempre, pero también adaptándose a las características del rompedor estilo de la anfitriona y del resto de los asistentes.

El total look de animal print de Carmen Lomana para ir al cumpleaños de Alaska

Con uno de los armarios más envidiados, la colaboradora de Espejo público puede encontrar en él absolutamente de todo. Trajes de alta costura, bolsos icónicos de las primeras firmas, grandes joyas, las prendas más clásicas, pero también las más arriesgadas y rompedoras. Y así fue su look para este fiesta, salvaje y llamativo, aunque sin perder la elegancia, porque ella consigue ir vestida de animal print de la cabeza a los pies sin resultar excesiva.

Lomana apostó por un vestido midi asimétrico, marcando la figura y con un manga murciélago al codo, de print de leopardo, del diseñador Andrew Pocrid, que acompaño de unos sling back, también en el mismo estampado, de LodixAndrew Pocrid , y en la mano un mini bolso de diseño clásico en negro. Tampoco podemos dejar pasar por alto las joyas, todas en dorado, con unos pendientes de aro, un collar de gruesos eslabones, y especialmente, el reloj Serpenti de Bvlgari.

Un estampado que ya es un clásico

Este look podría ser excesivo en otra persona, pero Lomana sabe defenderlo con la misma elegancia que todos sus estilismos. Hace ya muchas temporadas que el animal print dejó de ser tendencia para convertirse en un clásico y nadie renuncia a él. No todas tenemos el estilazo de Lomana y un total look como el de ella no está al alcance de cualquiera, pero en pequeñas pinceladas puede ser tu mejor aliado .

En lo que no arriesgó Carmen Lomana fue en su look beauty. Fue fiel a su larga melena rubia impecablemente peinada con raya al lado y a un maquillaje suave y luminoso.

Después de ver a Carmen Lomana no nos queda ninguna duda: el animal print, y especialmente el de leopardo, te convierte en el centro de todas las miradas... Y también en la más elegante.