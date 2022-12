Este miércoles, Ana Rosa Quintana comenzaba sus vacaciones de Navidad que se alargarán hasta el 9 de enero. Ha sido un año muy intenso para la presentadora, que regresó a ‘El programa de AR’ el pasado 10 de octubre tras más de un año alejada de la pequeña pantalla por culpa del cáncer que padecía. Estos dos meses han estado repletos de trabajo y, como es normal, se merece unas vacaciones para descansar, relajarse y estar junto a los suyos. Su primer plan de estos días de asueto ha sido una comida entre amigas en un conocido local de Madrid en el que ha presumido de estilazo. Si hace tan solo unos días sorprendía ataviada con un perfecto lookazo en rojo, ahora ha lucido un estilismo de lo más cañero en el que destacaba su carísimo bolso.

No nos puede gustar más el look que ha elegido Ana Rosa Quintana para su cita con amigos. Un estilismo muy cañero, con leggins de cuero y plumífero en rojo con el que ha sorprendido. La presentadora tiene un estilo muy personal y en sus salidas entre amigas deja de lado su más sobrio para dar paso a outfits mucho más arriesgados pero que sabe defender como nadie. Con un rollazo innato, la periodista llegaba al conocido restaurante de la capital madrileña donde se ha reunido con algunos rostros conocidos como Vicky Martín Berrocal, María Zurita o Cari Lapique, entre otras famosas.

Ana Rosa Quintana elige un bolso de más de 2000 euros

De su estilismo no podemos evitar destacar el bolsazo que ha elegido para una comida entre amigas con tintes flamencos. Ana Rosa Quintana ha sacado de su vestidor un exclusivo bolso de Yves Saint Laurent. Se trata de un modelo que ya no está disponible en la página web como tal pero sí hay otros muy parecidos, por lo que podemos más o menos adelantarnos a lo que puede costar el accesorio que cuelga de su hombre. Un bolso no apto para todos los bolsillos, pues su precio oscila entre los 2000 y los 2600 euros. Un auténtico lujo con el que pone el broche de oro a su estilismo más cañero e informal con el que presume estar a la última en moda.