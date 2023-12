Cari y Myriam Lapique: duelo de hermanas, sus perfectos looks de "señora bien" para una comida navideña

'El Qüenco de la Pepa', un lujoso restaurante en el distrito de Chamartín ha celebrado hoy una zambomba flamenca a la que no han podido dejar de asistir muchos rostros conocidos de ayer y de hoy. El empresario, y dueño de Joy Eslava, Pedro Trapote, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, María Dolores de Cospedal, o Juan Palacios son solo algunos de los personajes que han querido disfrutar de este evento. No obstante, hubo dos invitadas que no se pierden un sarao, y que nunca defraudan con sus looks, que se batieron en un nuevo duelo de estilo. No fueron otras que las hermanas Cari y Myriam Lapique que, como dirían Las Bistecs, lucieron dos estilismos de 'señora bien' a los que deberás atender si tienes más de 60 años.

Las fiestas marbellís de alto copete, los eventos frecuentados por socialités y las reuniones de personalidades linajudas han entrenado a lo largo de los años a estas dos hermanas para tener siempre preparado un modelito por si las moscas. Eso sí, cada una con su estilo. Cari Lapique se ha convertido ya en toda una 'abuelona de mambo', como ella misma se define No hay prenda chic que se le resista. Hoy, apostó por un conjunto elegante que es uno de los abecés de su estilo en estas fechas.

Los looks de Cari y Myriam Lapique para triunfar en cualquier comida

La socialité tenía claro que con la llegada de las fiestas la moda nos permite jugar con texturas, adornos y tejidos a placer. En su último look Cari apostó por un dos piezas que combinaba una blazer en color azul marino con doble botonadura frontal, solapas medianas y maxibolsillos con un pantalón de terciopelo muy moderno. Los pantalones que llevó, en un azul oscuro que rozaba el negro, tenían un corte que no puede estar más en boga, el corte split. ¿Cuál es la clave de este corte? Los pantalones split son ligeramente acampanados en el bajo y tienen una abertura, de ahí el nombre, que da movimiento a la prenda y deja ver mejor el calzado.

Los accesorios de Cari fueron seleccionados con mucho tino pues jugó a la perfección con las cadenas. Incorporó una cadena en el cuello combinada con un pañuelo estampado en los mismos tonos del outfit. Aunque la combinación pudiera parecer azarosa, la clave estaba en el bolso de tweed azul que llevaba. El bolso, firmado por Chanel, con tira de cadena y tela entretejida, es un clásico que nunca pasa de moda.

El abrigo de borrego de Stand Studio

Por su parte, Myriam Lapique unificó en una sola prenda algunas tendencias en auge de esta temporada. La primera, el abrigo de doble faz con adornos de borrego. Este diseño firmado por Stand Studio, una marca de moda escandinava de lujo, también incluía el trend del borrego en uno de los tonos imprescindibles de la temporada: el color vino. Además, completó su estilismo con un jersey en el mismo tono, una blazer con estampado de tartán y unos pantalones pitillo grises.

Los accesorios de la socialité no fueron peor elegidos que los de su hermana. En su caso, optó por un bolso de Ralph Lauren con cierre metálico y hebillas decorativas confeccionado en cuero negro. A juego con este último complemento y con el chaquetón se calzó con unos botines de tacón mediano, un acierto absoluto. Las hermanas nos lo han puesto muy difícil a la hora de elegir ganadora. El oro de 'señora bien' se lo damos a Cari Lapique, siempre en su línea clásica; a Myriam, por incluir súper tendencias, le damos la medalla a la hermana más trendy. ¿Cuál fue tu look favorito?