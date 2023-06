Cari Lapique ha sorprendido a todos con su último estilismo de comunión. En esta ocasión, Cari ha optado por un vestido al que no podrán resistirse las amantes de la moda. Con su elección impecable de prendas y accesorios, ha logrado crear un conjunto que destaca por su sofisticación y estilo refinado.

¿Tenéis una comunión a la vuelta de la esquina y no sabéis con qué estilismo afrontar el evento? Te traemos el estilismo con el que triunfarás de la mano de Cari Lapique. Aún quedan unas semanas del llamado periodo BBC (bodas, bautizos y comuniones). En esta ocasión, la socialité nos ha dado una clase magistral de qué tiene que tener un look de comunión, sobre todo, si tienes más de 60 años y quieres verte elegante, pero alegre y adecuada a las circunstancias. Analizamos el estilismo de Cari Lapique durante su última comunión y te damos las claves de su estilo para que podáis imitar su look.

La ex pareja de Carlos Goyanes se convirtió en un referente de moda y estilo en tiempos pretéritos, pero parece que, ahora, a sus 70 años, no ha perdido ni un poco de su buen gusto. Sabe perfectamente cómo adecuar sus estilismos a las circunstancias y acertar con sus elecciones. Durante la comunión del hijo de Carla Goyanes, su nieto, la influencer escogió un vestido estampado que le sentaba de maravilla.

Cari Lapique ha combinado su vestido estampado con unas sandalias con flores 3D

La prenda tenía un cuello camisero con solapas y escote en uve cruzado. Este tipo de escote que deja ver el cuello y crea un pico en el escote realza el busto y equilibra la silueta. Además, el vestido tenía hombros caídos, manga francesa ancha que se posaba en sus antebrazos y una cintura ajustada a su talle con una lazada lateral en el mismo tejido de la prenda. La falda tenía un corte midi evasé que dejaba ver sus pantorrillas y que es el largo perfecto para que nuestras piernas parezcan un poco más largas. Si queréis crear verticalidad en vuestro estilismo, apuntaos este tip de moda para bajitas, notaréis la diferencia con un vestido mini o demasiado largo.

Los complementos de su look también fueron elegidos con mucho tino. Por un lado, se echó al hombro el mítico 11.12 de Chanel, un accesorio famoso por su cadena dorada, su cierre con logotipo y su tejido acolchado en la solapa. Confeccionado con materiales de alta calidad y meticulosamente elaborado, el bolso 11.12 se ha convertido en sinónimo de lujo y sofisticación. Su forma clásica y atemporal, junto con el famoso cierre de doble C, lo convierten en una pieza deseada por las amantes de la moda de todo el mundo. Es un verdadero símbolo de elegancia y estilo que perdura a lo largo del tiempo.

Para sus pies, la socialité apostó por unas sandalias de tacón sensato con tiras en el empeine y el tobillo adornadas con flores blancas, que quedaban de maravilla con el estampado en color azul, marrón café y blanco. Además, para ponerle un toque vibrante a su estilismo, Cari combinó pedicura y manicura con un rojo pasión que destacaba sobre estos colores. ¡Un lookazo!