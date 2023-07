Cari Lapique está de celebración. ¿El motivo? Acaba de cumplir 71 años y ha soplado las velas de una deliciosa tarta en compañía de sus amigos más íntimos. Eso sí, este año, por desgracia, no ha podido pasar su cumpleaños junto a sus nietos, por los que siente auténtica adoración. Pero ojo, porque eso no le ha quitado la ilusión de festejar un día tan especial. ¿Qué le pide a la vida? Tal y como ella misma ha desvelado, solo salud. Aunque nosotras lo que le pedimos a ella es que nos siga regalando lecciones de estilo, ya que Cari se ha convertido últimamente en una total fuente de inspiración cada vez que el eterno dilema del 'qué me pongo' hace su aparición.

Lo cierto es que la mujer de Carlos Goyanes puede presumir de ser una de las abuelas más elegantes de nuestro país. De hecho, su armario es una combinación perfecta entre prendas básicas que funcionan a cualquier edad y piezas tendencia que favorecen y demuestran que la moda no entiende de cifras. Y el mejor ejemplo de ello es su último estilismo, ya que para celebrar su cumpleaños Cari Lapique ha estrenado un vestido tipo túnica que no puede ser más ideal.

Cari Lapique tiene el vestido túnica perfecto para cualquier plan informal

Los vestidos blancos y los de crochet son infalibles en verano. Pero hay que reconocer que los vestidos tipo túnica se han ganado por méritos propios estar también en el armario de todas. ¿Las claves de su éxito? Son frescos, su corte recto y su silueta fluida favorecen a cualquier cuerpo y, además, derrochan estilo sin esfuerzo. ¿Sus principales señas de identidad? La manga larga y el cuello mao. Aunque esta temporada estos diseños se han reinventado con todo tipo de largos, aberturas y escotes.

Y si todavía no cuentas con ningún vestido túnica en tu guardarropa (o andas en busca de modelos especiales con los que ampliar tu colección), atenta, porque el que acaba de estrenar Cari Lapique te va a conquistar.

Se trata de un diseño midi de algodón, con estampado floral, escote en V y tapeta abotonada en el centro. Un modelo perfecto para combatir las altas temperaturas de estos meses y una opción de éxito seguro para todas aquellas que aman los vestidos desenfadados pero fácilmente adaptables a eventos más formales con los complementos adecuados.

¿Quieres más detalles? El nuevo vestido túnica de Cari pertenece a la firma Lisa Corti. ¡Pero si te gusta debes darte prisa en hacerte con él! Porque ha tenido tanto éxito que ya está agotado en varias tallas. ¿Su precio? Antes costaba 170 euros y ahora está rebajado a 119 euros.