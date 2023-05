Camilla Parker Bowles se ha despedido definitivamente de su nombre para alzarse como la nueva reina de Inglaterra junto a su marido. Con un Londres abarrotado de visitantes y tomado por la seguridad policial, se ha llevado a cabo una coronación medida al milímetro. ¡Al fin llegó el gran día! La nueva reina de Inglaterra se ha dejado ver con un estilismo que a nadie a dejado indiferente. Analizamos punto por punto el atuendo de la reina Camilla durante la coronación. ¡No te pierdas un detalle!

Bruce Oldfield, el diseñador escogido para encargar el atuendo de la nueva reina de Inglaterra, era también el favorito de Lady Di en su día, y fue el que ideó muchos de sus inolvidables looks. El estilo de Camilla siempre ha navegado entre lo clásico y lo sobrio, aunque con la moda no arriesga demasiado, le encanta jugar con los accesorios, pero hoy su look no daba pie a demasiadas innovaciones. Para este momento tan esperado, Camilla ha lucido un vestido blanco con detalles dorados al bajarse de la carroza Diamond Jubilee y una increíble capa roja forrada de armiño diseñada por la sastrería Ede & Ravenscroft.

Camilla impacta con una capa morada con detalles vegetales y un espectacular vestido durante la coronación

Por otro lado, las capas fueron lo que más llamó la atención de ambos reyes. La de Carlos III estaba confeccionada en terciopelo rojo y la de Camilla, al llegar, también en el mismo tejido, pero al ser coronada cambiaron su manto y lució una enorme capa en color morado. La capa estaba plagada de motivos vegetales bordados a mano entre los que destacaban el lirio de los valles, la flor favorita de Isabel II; el myrtus o el delphinium, todos acompañados de insectos como el escarabajo o abejas de distintos tamaños.

La corona de María de Teck, esposa del rey Jorge V y bisabuela del propio Carlos III, ya es el nuevo atributo de Camilla. A partir de ahora, la reina consorte podrá lucir adornando su característica melena los más de 2.200 brillantes de esta histórica corona. Esta pieza de más de medio kilo de peso ha tenido que pasar por el taller para ajustarse a las medidas de la nueva reina, pero, hoy, Camilla la ha lucido como nunca. Eso sí, el diseño de la nueva corona no cuenta con el diamante Koh-i-Noor, la pieza central que otrora lucía la tiara en el centro y que no deja de levantar ampollas por su pasado colonial y de ser reclamada por el gobierno de la India.