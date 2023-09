Camilla Parker y el Rey Carlos han protagonizado su primera visita oficial de Estado. El destino escogido por el monarca británico y la consorte no ha sido otro que Francia, donde han sido recibidos por el presidente Emmanuel Macron y la primera dama, Brigitte. El matrimonio permanecerá en suelo galo durante tres días en los que estarán presentes en un sinfín de actos institucionales entre los que ha destacado el que ha tenido lugar en la noche de este miércoles, 20 de septiembre, con motivo de un banquete de Estado en el Palacio de Versalles.

El enclave mencionado se ha convertido en el escenario perfecto para que tanto Camilla como Brigitte pongan a prueba su gusto estilístico. Una aparición que se ha convertido en un duelo en toda regla en lo que a moda se refiere, el cual han podido presenciar nada más y nada menos que 200 invitados convocados a la cena de gala. Sin embargo, todas las miradas han ido a parar a ambas féminas, que han seguido a rajatabla un dress code marcado por los trajes largos y las joyas por doquier.

Camilla y Brigitte apuestan por el azul navy

La esposa del presidente francés ha apostado por un vestido largo en color azul navy de corte recto y mangas ligeramente abullonadas de organza. Un sofisticado diseño que ha combinado con cristales de Swarovski plateados que rodeaban su cuello, su cintura y sus muñecas y a los que ponía el broche de oro con unos anillos de esmeralda y pendientes de aro que dejaba ver a la perfección gracias al recogido bajo de su rubia melena con flequillo ladeado.

Por su parte, la esposa de Carlos III ha querido arriesgar, aunque sin salir de su zona de confort. Camilla Parker no suele atreverse con estilismos que tengan colores llamativos, aunque sabiendo que su look iba a ser analizado en todos los rincones del planeta, ha sacado la artillería pesada y decantarse por un vestido, también azul navy, con tirantes, escote a pico y falda acampanada al que ha añadido una capa a juego del mismo tono que ha aportado un toque de elegancia. Sin embargo, y teniendo en cuenta que se trata de una elección un tanto oscura, la que fuera nuera de la Reina Isabel ha aportado brillo a su atuendo con un conjunto de zafiros que Jorge VI regaló a su suegra, además de un collar que combinaba esta piedra preciosa con diamantes y unos pendientes de la firma Carrington & Co.

En lo que a sobriedad se refiere, sus acompañantes tampoco se han quedado atrás. Tanto Carlos III como Emmanuel Macron han sido fieles a la etiqueta indicada al vestir de riguroso esmoquin y charlar durante toda la velada. Ambos mandatarios han mantenido una conversación muy distendida con la que han dejado claro su acercamiento y la alianza entre Reino Unido y Francia de cara a futuros proyectos.

