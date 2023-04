Seguramente os haya pasado que un día no lo pensáis mucho, elegís tres prendas aleatoriamente y de repente habéis conseguido un lookazo sin planearlo. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido hoy a la protagonista de nuestro artículo, no sabemos si planeado o no, pero, con dos cositas, ha creado un estilismo casual súper trendy. Analizamos el último total look de Mango de Paula Echevarría y te contamos las claves y las tendencias que ha incorporado en esta ocasión.

La asturiana ha empezado el fin de semana con un estilismo súper versátil que queremos copiar tanto para diario, como para ir a una comida familiar o a pasear por la ciudad. El outfit estaba formado de arriba a abajo de prendas de Mango, todas, menos una, disponibles en la web de la firma de moda. Por un lado, la actriz se enfundó en una blusa blanca con perforaciones y bordados con manga abullonada francesa de corte crop con motivos vegetales en el bajo; sobre ella, puso un chaleco de aires boho chic, también con bordados, que ha arrasado entre las amantes de la marca y ya no queda disponible ni una sola talla. Sabemos que no es la primera ver que se desata el fenómeno "Paula Echevarría" que hace que todo lo que muestra en sus modelitos acabe "sold out" en horas.

Paula Echevarría ha combinado su total look de Mango con un bolso de mimbre

La parte inferior estaba formada por unos pantalones de tiro alto en color rosa empolvado y, de nuevo, de corte recto ligeramente pesqueros, muy bonitos. Estos pantalones vienen con un lazo ajustable en la cintura del que la influencer ha preferido prescindir para no recargar mucho su look.

No obstante, esta vez, los accesorios acapararon casi todo el protagonismo e hicieron que su estilismo se viera a la última moda. ¿Cómo lo hizo? Pues incorporando un bolso bandolera de mimbre que encajaba perfectamente con los colores del outfit y unas alpargatas con tacón y empeine de vinilo transparente. Este calzado no deja de infiltrarse en los zapateros de nuestras celebrities favoritas y Paula no podía ser menos.

Desliza para descubrir en la galería todas las prendas en detalle. Si te gustan, no tardes en visitar la web, porque os aseguramos que están causando furor.