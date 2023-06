Isabel Preysler cuida todos los detalles de su look para estar siempre impecable y ser la más elegante. En eso los bolsos son fundamentales, y ella tiene muy claro cuál es infalible para triunfar

Desde hace décadas encabeza la lista de las mujeres más elegantes de nuestro país. Clásica y atemporal, Isabel Preysler da lecciones de estilo y buen gusto en cada una de sus apariciones públicas, y el último ejemplo ha sido la boda de Sol Medina Orleans de Braganza y Pedro Domínguez-Majón celebrada en Sevilla, donde fue la invitada que más deslumbrante. Con un vestido empolvado con drapeado lateral de The 2ndSkin, al que dio el toque más sofisticado con un bandeau de Mimoki y un colar de perlas de cinco vueltas, se coronó como la reina de la fiesta.

Un look que destilaba elegancia por los cuatro costados, y en el que pasó casi desapercibido su bolso, mimetizado con el resto del estilismo. Pero Isabel no eligió uno cualquier. La madre de Tamara Falcó llevó uno de los modelos preferidos de las mujeres que más saben de moda en nuestro país, porque desde la Reina Letizia a Sofía Palazuelo, todas has caído rendidas a este diseño de la firma asturiana Reliquiae. Y en el caso de Isabel podemos incluso hablar de una "pequeña obesión", ya que en su armario guarda el mismo modelo en distintos colores. ¿Tienes una boda a la vista? La mejor inversión es este bolso.

El bolso de Isabel Preysler para las mujeres más elegantes

Isabel eligió para la boda el bolso Archy, el modelo más icónico de la firma Reliquiae. Es un diseño de mano (también lleva una cadena dorada desmontable por si lo quieres llevar al hombro), que se caracteriza por sus proporciones arquitectónicas combinando las tres líneas geométricas básicas: triángulo, círculo y cuadrado. Se puede conseguir en tres tamaños L, M (como el de Isabel) y S, y en infinidad de colores.

No es el único modelo que tiene en su armario. Ya se lo hemos visto en otros colores y también su hija, Ana Boyer, lo ha llevado en otras ocasiones, como el bautizo de su hijo Mateo. Lo que nos demuestra que este sencillo modelo de líneas depuradas no entiende de edades. Y si es perfecto para tu look de invitada también lo es para llevar en citas más especiales. Isabel lo hizo en una de las recepciones del 12 de octubre en el Palacio Real.

Eso sí, estamos hablando de un bolso exclusivo que se realiza bajo pedido y tarda unos diez días en elaborarse, por lo que no está al alcance de todos los bolsillos. El tamaño de los que tiene Isabel Preysler tienen un precio de 695 euros.

Aunque llegan nuevas generaciones y en su propia casa sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer son unas duras competidoras, Isabel Preysler nunca va a perder el foco de atención por su magnetismo y elegancia innata. La próxima gran cita donde desplegará todo su savoir faire será en la boda de su hija Tamara, donde seguro robará más de un plano a la marquesa de Griñón.