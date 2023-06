Una de las búsquedas más repetidas en Google estas últimas semanas es: "Qué bolsos se llevan este verano 2023". Y lo cierto es que no nos extraña nada, ya que más allá de su cualidad práctica, los bolsos tienen la increíble capacidad de elevar e incluso hacer redondo un estilismo. Eso sí, hay que reconocer que dependiendo del diseño, también pueden ser responsables de echar por traste un look que a priori era triunfador. Por este motivo, vale la pena dedicar un tiempo a encontrar el modelo perfecto.

¿La buena noticia? Esta época estival dar con un bolso todoterreno e ideal va a ser más fácil que en el pasado. Y es que navegando por las webs de nuestras firmas favoritas (y más económicas), nos hemos dado cuenta de que ahora los bolsos se llevan de todas las formas, colores y materiales posibles, como si este accesorio se las hubiera ingeniado para adaptarse sin esfuerzo a todo tipo de gustos y estilos. Pero si no tienes nada en mente, y todavía no has fichado ningún diseño que te llame poderosamente la atención, atenta, porque Irene Rosales puede que haya encontrado el bolso que vas a ponerte de lunes a domingo.

El bolso bandolera de Irene Rosales funciona las 24 horas del día y derrocha estilo

Por lo general, podríamos decir que existen dos clases de personas, las que prefieren los bolsos XXL, cuanto más grandes y más compartimentos mejor; y las que solo cuentan en su armario con bolsos pequeños, de esos que se convierten en protagonistas prácticamente sin buscarlo. Así que si tu perteneces a este segundo grupo, estás de suerte, porque hay un diseño low cost que va a enamorarte a primera vista y se va a proclamar como tu favorito del verano (e Irene Rosales ya lo ha estrenado).

Se trata de un bolso bandolera tipo tote que cuenta con cierre con botón metalizado a presión y compartimento con bolsillo interior. Pero si algo lo hace especial es, sin duda, su color, un tono lila de lo más dulce que combina casi igual (o mejor) que cualquier bolso nude.

Irene Rosales lo ha estrenado con un mono largo, pero este accesorio completa a la perfección vestidos midi, petos cortos, vaqueros, faldas satinadas, conjuntos pijameros... ¡Absolutamente todo!

¿Lo mejor? Su precio. Y es que el nuevo bolso de la mujer de Kiko Rivera solo cuesta 23,99 euros. Pertenece a la firma Misako, y si te gusta puedes hacerte con él en sus tiendas físicas o a través de la página web.