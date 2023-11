Aunque es innegable que esta temporada las 'biker boots' o botas moteras se han hecho con el primer puesto, también merecen mención especial los botines de suela track. Y es que a pesar de que la temporada pasada ya inundaron todas las tiendas, este otoño-invierno 2023/2024 no se han quedado atrás y se han vuelto a postular como imprescindibles. ¿Los principales motivos de su éxito? Son cómodos, versátiles, y combinan con casi cualquier look.

Lo cierto es que atrás quedo la época en la que los botines militares solo eran aptos para las más rebeldes. Ahora este calzado se alza como una apuesta indispensable entre las mujeres más delicadas y femeninas. Y ojo, porque su recorrido va a ser imparable. ¿Qué modelos arrasan esta temporada? ¡Todos! De tipo calcetín, con suela engomada, de estilo Chelsea, con o sin cremallera lateral, acordonados... Eso sí, estos meses todos los botines militares siguen una regla fundamental: dejar que su suela sea la protagonista.

Ficha los 7 botines militares que rejuvenecerán tus estilismos por poco dinero

Nunca antes el término 'pisar fuerte' había tenido tanto sentido que cuando nos referimos a los botines militares y de suela track. Y es que se caracterizan por tener una suela gruesa (y más o menos dentada) que les aporta una apariencia impetuosa en la teoría, pero un resultado brillante en la práctica, ya que bien combinados, funcionan y elevan cualquier estilismo al instante. ¿Lo mejor? Esta temporada las botas militares se llevan en todos los colores que te puedas imaginar: negro, beige, marrón chocolate, kaki, gris topo, camel...

¿No tienes claro cómo combinar correctamente los botines track? Para tu día a día llévalos con vestidos vaporosos midi, cazadoras biker y blusas románticas con lazada. ¿Para tus noches? Complétalos con conjuntos de tejido tweed, faldas satinadas y shorts de cuero. Pero sobre todo no tengas miedo de arriesgar, la clave para acertar con los botines militares es lucirlos con total seguridad.

Y si todavía no tienes ningún modelo fichado, atenta, porque te dejamos 7 opciones infalibles (por menos de 50 euros) que lograrán rejuvenecer tus looks y añadirte un plus de estilo tengas la edad que tengas. ¡Sigue bajando!

1 de 7 Botines acordonados con suela track, de Parfois. 45,99 euros Cuentan con cremallera interior y traen cordones flúor intercambiables. ¿El tamaño de la plataforma? 4,5 centímetros. Una apuesta ideal para tus looks del fin de semana. 2 de 7 Botines track engomados, de Zara. 39,95 euros Los tonos bisón también son para el invierno. Estos botines te salvarán con tus vaqueros y jerseys más básicos. ¡No los dejes escapar! 3 de 7 Botines track con cordones en contraste, de Pull and Bear. 45,99 euros Este modelo en color gris oscuro es la pareja perfecta de las faldas midi, ya sean satinadas, plisadas o de efecto piel. 4 de 7 Botines track de plataforma transparente, de Inside. 26,99 euros No hace falta gastar mucho dinero para ir a la última. Hazte con estos botines track con cordones y serás la más chic de tu trabajo. 5 de 7 Botines track tipo calcetín, de Mango. 49,99 euros Las suelas en contraste son otra tendencia en alza este otoño. Mejor aún si además eliges un diseño tipo calcetín. 6 de 7 Botines altos con cordones, de Carrefour. 29,99 euros Para las mujeres más básicas, estos botines altos en negro y con cordones son la opción ideal. Te los podrás poner de lunes a domingo. 7 de 7 Botines engomados con suela track, de Lefties. 25,99 euros Con punta pronunciada y de tipo calcetín, aprovecha el Black Friday para hacerte con estos botines todoterreno en tono kaki.