Ficha ya las botas de piel de uva y repelentes al agua que van a arrasar esta temporada, porque han empezado a agotarse

Bajan las temperaturas, el viento hace su aparición, llega la lluvia... ¡Ya estamos en otoño! Y otro año más las botas se vuelven imprescindibles en nuestro armario. Lo cierto es que a pesar de que nos encantan las zapatillas (y hasta las hemos incorporado en entornos de oficina), cuando queremos evitar que nuestros pies se encharquen con las precipitaciones, las botas de agua son nuestras mejores aliadas. Eso sí, apostar por este calzado no significa que nuestros looks tengan que perder ni una pizca de estilo. Más bien todo lo contrario, porque esta temporada las botas de agua se reformulan para ser las reinas del asfalto. ¿Todavía no tienes ningunas fichadas? Atenta, porque te vas a obsesionar con el nuevo modelo Grape Casual Boot Waterprotect de Yuccs.

Adiós al frío y la lluvia con las botas españolas más resistentes al agua

¿Qué le pedimos a unas botas en un día lluvioso? Principalmente que sean cómodas, estilosas y cumplan su función barrera, pero sin arruinar nuestro estilismo. Y todos estos requisitos forman parte de las nuevas botas que ha lanzado la firma mallorquina Yuccs.

Hablamos de las nuevas Grape Casual Boot unas botas ideales fabricadas con piel de uva, un material natural pero resistente al agua, que nos garantiza la protección necesaria en días de lluvia sin comprometer el estilo! Gracias a su tecnología Waterprotect y a su membrana interior impermeable, el agua no calará nuestros pies! Además, su suela antideslizante hecha con caña de azúcar es super estable, se adapta perfectamente a cualquier superficie, aunque sea húmeda, proporcionando una comodidad y estabilidad inigualable.

Y es que Yuccs ha cuidado cada uno de los detalles de este modelo de botas, como sus cordones hidrofugados, que evitarán el agua y el empapamiento de éstos, para salir airosa de cualquier clima y situación. Además, combinan con todo y sus colores clásicos y en tendencia te permitirán adaptarlas a cualquier look de tu día a día.

Otras novedades del otoño

Aunque la botas de agua son un complemento imprescindible en nuestro zapatero cuando llega la temporada de lluvias, este otoño Yuccs también nos trae otros novedosos diseños de piel de uva a los que no vas a poder resistirte. Comenzando por las Grape Casual Straps, una nueva zapatilla con tres tiras de velcro (en blanco para mujer y en navy en la versión masculina), para coronar los looks urbanos con más estilo. Y si lo que buscas es un plus de elegancia y versatilidad, no lo dudes, las Grape Casual Up son tu modelo, con nuevos colores que combinan con todo, del burdeos al acero, pasando por el blanco y el nude. Tienen una pequeña plataforma que estiliza y alarga tus piernas.

El nuevo lanzamiento Grape Casual Boot se une a la ya conocida colección Waterprotect de la firma española, cuyos modelos ya son éxito de ventas. Solo en 2022 la compañía de calzado vendió 10.000 pares de su mítica bota de lana merina repelente al agua. Así que estamos seguras de que este 2023 estas botas de piel de uva van a arrasar en el asfalto. Entra en www.yuccs.com y elige tu color favorito. Los envíos y devoluciones son gratuitos. ¡Ahora también disponibles en sus tiendas físicas!