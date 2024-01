Estas atrevidas botas polaina de Zara de Amelia Bono son las más buscadas por las mujeres de 50

Seguro que a estas alturas ya has oído hablar de las botas polaina. Por su nombre quizás no te suenen, pero por su peculiar diseño es probable que las conozcas. Están en nuestras tiendas preferidas, se han subido a las pasarelas más importantes y, por supuesto, se han convertido en el calzado más buscado por las prescriptoras de estilo con más éxito a nivel nacional e internacional. Deseadas por unas y odiadas por otras, no hay duda alguna de que las botas polaina son las más 'trendy' de la temporada. Pues bien Amelia Bono tiene un modelo de Zara que tiene las horas contadas.

Las polaina llevan incorporadas una especie de pieza extra, como una especie de funda a modo calentador, sobre la bota. Suena raro, pero sientan genial. Si te gusta experimental con la moda, por suerte para ti, las encontrarás en casi todas las tiendas 'low cost'. Hay modelos para todos los estilos, pero nosotras nos quedamos con las más clásicas -negras y de tacón alto-, las favoritas de Amelia para el día a día.

Así son las botas polaina de Zara de Amelia Bono

El nombre botas polaina viene del mundo ecuestre. Estas botas altas con una cobertura en la parte superior se utilizaban para permitir que los jinetes se movieran cómodamente sin entorpecer sus movimientos mientras estaban a caballo. Ahora se han convertido en el objeto de deseo de las mujeres con más estilo. Pensamos que este tipo de bota encaja muy bien entre las mujeres de 50 años porque es un modelo elegante y clásico pero sin dejar de ser actual. Este año parece que estamos dispuestas a arriesgar en estilo y la verdad es que este modelo de Zara dan un toque de estilo de lo más interesante.

Con un tacón fino de 7 centímetros, de color negro, toda de poliéster. Una opción elegante que podrás llevar con cualquier look. La caña llega hasta la rodilla y está recubierta con polaina que la ensancha. Lo mejor es que terminan en punta y pueden crear la ilusión óptica de alargar visualmente el pie y la pierna. Este efecto puede hacer que la pierna luzca más larga, lo que puede favorecer la estatura y proporcionar una apariencia más estilizada. Su precio es de 59,95 euros y están disponibles del número 35 hasta el 42.

Cómo llevar con estilo las botas polaina este invierno

Mucho se ha escrito del éxito de este calzado, pues ha arrasando durante el otoño-invierno 2023 y parece que lo seguirá haciendo, también, este año. Se las vimos a Chenoa y a Laura Matamoros. Se han convertido en el zapato favorito de las más fashonitas y son ideales para arrasar en el asfalto. Su funda tiene un estilo que se eleva a la máxima potencia, pero, aunque son la tendencia absoluta, no son fáciles del llevar. Combinarlas de forma incorrecta podría arruinarte el look, por muy elegante que este sea. Para llevarlas correctamente, aconsejamos copiar el estilo de Amelia Bono.

Si analizamos cómo llevar estas botas de la manera más exitosa posible, nos topamos con este look de la hija de José Bono cargado de lecciones de estilo. Si te fijas en ella podrás comprobar que este tipo de botas fusiona de maravilla con shorts, o pantalones cortos, de este modo estilizarás la figura. Las botas polaina también encajan muy bien con vestidos cortos y ajustados, vaqueros de pitillo o leggings. Es decir, optar por prendas skinny que no den mucho volumen al look.

Con una camiseta básica oversize, combinada con prendas mini y todo dentro de un look monocromático, ¡tendrás un look con el que te sentirás cómoda y a la última! Como ves en este vídeo de Amelia, esta combinación, te da un estilazo, ¡que no pararás de hacer fotos al ver lo monisísima que vas!