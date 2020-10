Fichamos cada uno de sus estilismo. Ahora no nos ha quedado más remedio que fijarnos en sus botas. El complemento que no puede faltarte esta temporada

Desde hace mucho tiempo está en la lista de nuestras influencers favoritas. Nos gusta con todos y cada uno de sus estilismos, de los confortables para estar en casa a los más espectaculares cuando acude a fiestas. Amelia Bono es una fuente de inspiración constante, nos descubre nuevas firmas que todavía no son masivas, hace combinaciones que nos encantan y elige los mejores complementos… Y precisamente de eso vamos a hablar hoy.

Somos conscientes que los complementos pueden hacer ganador un look anodino o arruinar la mejor de las elecciones. Bolsos y zapatos son imprescindibles y su elección es tan importante (y en ocasiones a veces más) que la propia ropa. También con ellos tenemos que tener un buen fondo de armario de piezas atemporales que podamos utilizar en cualquier ocasión y sigan vigentes con el paso de los años. Pero, además, no podemos perder de vista a las tendencias.

Amelia Bono demuestra que estas botas son para todo

Y entre las de este otoño nos hemos fijado en las botas favoritas de Amelia. La pasada temporada las botas blancas llegaron a nuestras vidas y siguieron siendo absoluta tendencia esta primavera (a pesar de que el confinamiento no nos dejó pisar la calle demasiado). Una moda que no convenció a todo el mundo, pero que poco a poco ha ido ganando adeptas. Ahora son las botas y botines blancos, pero en versión cowboy, las grandes protagonistas del momento.

Es el modelo favorito de la mujer de Manuel Martos, y ella nos ha demostrado su total versatilidad. Las ha lucido con los looks más relajados, con los vestidos mini o con vaqueros pitillo, porque en los últimos tiempos no se las quita de los pies. Su modelo es el clásico cowboy de media caña, con tacón cubano, terminada en punta y de piel labrada, de la firma & Other Stories. Hemos rastreado su web pero este modelo ya no está a la venta, aunque hemos encontrado un diseño parecido en versión botín que también nos gusta mucho.

Si eres de las que hasta ahora no tenías demasiado claro si las botas blancas estaban hechas para ti, después de ver a Amelia Bono seguro que no vas a poder resistirte. Vas a convencerte de que las botas blancas cowboy, o su versión en botín, son una buena inversión.