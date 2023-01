Como cada año a estas alturas, nuestros armarios ya están llenos de prendas calentitas, largos abrigos y jerséis de cuello vuelto para protegernos del frío. Un sinfín de prendas que nos salvan la vida en los meses más fríos del año y que siempre debemos acompañar de un calzado adecuado; preparado para aguantar lluvia, nieve, viento y granizo. Si en verano no nos quitamos las sandalias en ningún momento, ya que nos permiten que el pie transpire tranquilamente; en invierno las botas alpinas son nuestras mejores aliadas a la hora de combinar nuestros looks. Algo que bien sabe Raquel Bollo, que este año se ha hecho con las archiconocidas ‘Moon Boot‘ y ha aprovechado los días más destemplados del invierno para estrenarlas.

La diseñadora de moda es experta en crearnos necesidades en materia de estilo. Y eso es justamente lo que ha hecho en esta última ocasión. La colaboradora de Telecinco ha combinado un bonito abrigo de pelo y un total look en color negro, formado por unos leggins y una camiseta elástica de manga larga, con las botas del momento: Las ‘Moon Boot’. ¡Un calzado bueno, bonito, pero NO barato! La andaluza fue fotografiada paseando por la nieve con un look tan sencillo como inspirador y nosotras, que andamos en busca de un calzado calentito, hemos fichado las botas. ¿Quién se atreve con ELLAS?

Las botas alpinas de Raquel Bollo son las famosas ‘Moon Boots’

Su look compuesto por prendas básicas es precioso y ponible. Sin embargo, la vista se desvía fácilmente a los pies: la estrella del look eran unas botas con las que Raquel también deja claro que domina la tendencia après ski. En particular, eran unas botas negras y con el monograma de la firma en color blanco, con detalles de cordones cruzados. El rotundo calzado lo firma ‘Moon Boots’ y pertenece a un modelo clásico de la firma que cuesta alrededor de 135 euros si las compras a través de Zalando.

Es una bota acolchada se inspira en los uniformes de los tres astronautas que pisaron la luna por primera vez. Fabricadas en nailon resistente al agua, poliéster y goma termoplástica, por eso son tan resistentes. Y lo más importante: SON ligeras, protegen del frío, y está disponibles en muchos colores.

Fue el calzado favorito de la jet set de los 70 para viajar a los Alpes. Pero no fue hasta los años 90 cuando vivieron su máximo apogeo. Y es que Chanel sacó un propia versión y la incluyó en la colección de invierno de 1994. Ahora estas botas han vuelto con fuerza y estás consideradas como modelo de lujo para los amantes de la nieve.

Disponibles en todos los colores imaginables -desde un clásico blanco a un llamativo rosa metalizado-, las botas Icon de ‘Moon Boot’ se han convertido en el calzado estrella de la temporada de frío. Unisex y variando en los tejidos, esta propuesta pueden añadirse a tu zapatero antes de que acabe el invierno (todavía estamos a tiempo).

Tenemos una versión ‘low cost’

Este modelo se caracteriza por ser más alta que la zona del tobillo pero más baja que la de la rodilla, con estructura de alunizaje y con cordones que se distribuyen en zig zag desde la punta del pie hasta su parte superior.

Siguiendo las mismas líneas que el modelo original llamado Icon, su versión barata cada vez tiene más presencia en el ‘street style’ porque es más fácil de llevar. Por ejemplo, te hemos dejado esta opción de la marca ‘Even&Odd‘, que se pueden comprar en Zalando por 49.99 euros.