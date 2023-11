La tormenta Ciarán tiene en alerta a muchas provincias del norte de España por lluvias y viento, pero, esperando que las consecuencias no produzcan daños personales, ni materiales, los días de lluvia propios del otoño nos traen un nuevo quebradero de cabeza estilístico. Abrimos el armario por la mañana, y todas pensamos lo mismo ¿qué nos ponemos en los días más grises? El trench o la parka, en cualquiera de sus versiones, son las prenda básicas, pero también hay un complemento estrella que nos va a dar un plus de originalidad y diversión: las botas de agua. Y es que al dicho de "al mal tiempo buena cara", nosotras le añadimos "y mucho color y alegría en los pies".

Las botas de agua no solo son para el campo, como nos dejó muy claro Kate Moss, el gran icono de moda de los 2000. Con pitillos, vestidos mini o micro shorts y cazadoras de cuero, la modelo convirtió las botas Hunter en el complemento esencial de sus looks festivaleros durante esa década. Unas botas que la mismísima reina Isabel II no se quitaba durante sus vacaciones de invierno en el campo de Balmoral y que también adoptaron las nuevas generaciones de royals inglesas como Kate Middleton. Pero no tardaron en pasar del barro al asfalto, para convertirse en el complemento más buscado de los días de lluvia y desbancar en las jornadas lluviosas a las cowboy o las militares, que ya ha llevado la Reina Letizia.

Las botas de agua son el complemento esencial de los días de lluvia

Desde las primeras Hunter, más rústicas y de colores neutros como el negro o el verde militar, las botas de agua han ido evolucionando con las tendencias de moda, convirtiendo el color en el gran protagonista. De caña alta o en la versión botín al tobillo, apuesta por los tonos vibrantes como el naranja, el amarillo o el rojo, el color más buscado de esta temporada, o dale a tus estilismos un plus de diversión con las más llamativas estampadas de flores o rayas. A la versión más clásica, se suman los botines de inspiración Chelsea con suela track, otras con contraste de texturas o de acabados metalizados.

Cómo combinar las botas de agua

Una vez que tienes claro que tus botas de agua se llevarán toda la atención, encajar el resto del look es lo más sencillo. Llévalas con unos pitillos vaqueros y una gabardina, la combinación más básica y siempre eficaz, pero también nos encantan con los largos vestidos de flores de inspiración boho y chaquetas de punto oversize, o incluso con minifaldas y tabardos marineros al más puro estilo sixtie.

¿Unas botas de agua combinan con tu look de ejecutiva? La respuesta es sí. Pero en estos casos descarta las botas más rústicas de caña alta y opta por los botines tobilleros de un solo color.

Esta es nuestra selección favorita para combinar con todos tus looks de otoño.

1 de 7 Botas de agua de flores Atrévete a dar un plus de diversión a los looks más serios con unas botas estampadas, como estas amarillas con ramas de Anna Field. 24,95 euros. 2 de 7 Botas de agua de doble textura Entre las tendencias de esta temporada nos encontramos las de doble textura. Esta bota de caña alta de Coronel Tapioca en beige combina la goma con el acolchado. 69,95 euros 3 de 7 Las clásicas botas de lluvia de caña alta A mediados de los 2000 Kate Moss convirtió las botas Hunter en las preferidas de las fashionistas para llevar por la calle, aunque solo 'cayeran cuatro gotas'. Entre todos los modelo nos quedamos con las clásicas de caña alta, eso sí, en rojo, uno de los colores estrella del otoño. 160 euros. 4 de 7 Botín Chelsea El modelo Chelsea con suela track también triunfa entre la versión de agua. Este naranja, con elásticos laterales y suela en contraste, es de Igor. 59,95 euros 5 de 7 Bota de agua de media caña con estampado clásico Los días de lluvia y el trench son inseparables. Y de ellos, el de Burberry, con el icónico forro estampado de cuadros es el rey. En la versión bota de agua nos encanta este modelo de media caña verde con print de cuadros, de Kelara. 42,95 euros. 6 de 7 Botín al tobillo Unos botines de suela track de Tommy Hilfiger, con original elástico de rayas emulando unos calcetines. 59,95 euros. 7 de 7 Botas de agua con efecto doble Otro de los modelos más clásicos, pero con el color como protagonista, y efecto dobladillo, de Xti. 29,95 euros