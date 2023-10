Para las mujeres que aman los bolsos en versión maxi, para aquellas que prefieren llevarlos al estilo bandolera y para las que buscan uno en el que meter únicamente lo necesario. Tenemos la selección de bolsos perfecta para que no te rompas más la cabeza y puedas combinarlos con todos tus looks. Lejos de los lujosos bolsos que utilizan algunos rostros conocidos como Amelia Bono o Xisca Perelló, esta lista es apta para todos los bolsillos porque ningún artículo supera los 30 euros. No esperes más y ficha tu favorito.

En cuestión de bolsos solo manda el estilo que imponga cada una. De eso no hay duda. Seguro que sabes el que nunca incorporarías a tu armario y, por contra, el que llevas tiempo anhelando. Una máxima respecto al complemento fetiche de cualquier mujer es la comodidad, también que se adapte a tu ritmo de vida. Desde lo bolsos con gran capacidad para llevar todo dentro, incluso el portátil, hasta los de versión mini para meter el móvil y las llaves, tú decides cuál necesitas incorporar a tus estilismos como una pieza clave.

Bolsos tan versátiles que son un acierto seguro

Los diseños más atemporales resisten mejor el paso del tiempo. Las nuevas tendencias, entre ellos los galácticos que tanto gustan a las influencers, son más difíciles de combinar. Algo a tener en cuenta cuando buscamos que un bolso sea versátil. En esta selección incluimos algunos modelos que seguro se convertirán en tu complemento predilecto de la temporada. El bolso shopper de Bershka es un básico tan ponible que puedes llevarlo con tus looks de estilo más casual. Un diseño que nos encanta por su gran formato. Otro de nuestros favoritos es el que viene de la mano de Parfois, uno estilo bandolera con cierre de imán que pide llevarlo encima todo el día.

Quizás lo que estés buscando es un bolso en versión mini para llevar un par de enseres imprescindibles. Tenemos dos diseños irresistibles, uno de Mango, con asa larga de cadena y cierre metálico de solapa, y otro de La Redoute, confeccionado en un tejido de efecto granulado muy ponible que se puede llevar tanto cruzado como de la mano. ¡Desliza! A continuación encontrarás la selección creada por SEMANA de bolsos por menos de 30 euros que van con todo.

1 de 7 Bershka 22,99 euros Bolso shopper de estilo básico confeccionado en tejido acolchado. 2 de 7 Misako 29,99 euros Bolso grande con dos asas superiores y combinación de colores. Dispone de dos bolsillos interiores. 3 de 7 Parfois 19,99 euros Bolso estilo bandolera con cierre de imán y compartimento interior con cremallera. 4 de 7 Zara 29,95 euros Bolso shopper que dispone tanto de asas de mano y de asa de hombro estilo bandolera. 5 de 7 Mango 29,99 euros Bolso estilo bandolera con asa larga de cadena y cierre metálico de solapa. 6 de 7 Vilanova 22,99 euros Bolso bandolera con asa ajustable y abertura con estructura metálica. 7 de 7 La Redoute 27,99 euros Bolso confeccionado en tejido de efecto granulado que se puede llevar tanto cruzado como en la mano.