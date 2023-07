Si has llegado hasta aquí es muy probable que tengas claro que necesitas una bolsa para ir a la playa.. Más allá del capazo de siempre, o del bolso de rafia que regresa cada verano, en las últimas temporadas han surgido muchos otros diseños para la época estival que también están acaparando toda la atención. ¿El último ejemplo? Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, nos ha enseñado el maxi bolso de toalla que lleva a la playa y demuestra con él que hay vida más allá de los clásicos.

Toma nota porque su propuesta puede dar mucho juego y, además, es de lo más femenina. Es un diseño made in Spain, de su propia firma de moda 'No ni ná', que cuesta 19,90 euros y que ya se ha convertido en nuestro accesorio favorito.

El nuevo bolso toalla de Anna Ferrer para llevar a la playa

Las vacaciones de verano llegaron y no podemos estar más felices. Ahora, no dejes que esa emoción haga que te olvides de tus esenciales para un día de playa y arena y recuerda que un buen estilismo playero no solo consiste en llevar el bikini o el bañador más bonito, también hay que elegir un bolso practico y con capacidad suficiente para llevar lo imprescindible (la toalla, la crema solar, alguna cartera, un traje de baño de sobra, unas gafas de sol, sombrero, una botella de agua y algunos snacks que podamos tener a la mano para comer en cualquier momento).

En definitiva, debe tener suficiente capacidad para poder llevar todo lo necesario. Por eso, el de Anna Ferrer nos encanta. Se trata de un maxi bolso con tejido de toalla en color rosa flúor y con el logo de la firma bordado en color verde neón. Es un modelo práctico, confeccionado con materiales resistentes y cómodo porque lleva un asa al hombro que lo hace perfecto para su transporte. También tiene un bolsillo interno que va cerrado con cremallera. Además de llamar la atención por su tonalidad fuerte, destaca por ser súper espacioso en el interior, con el fin de poder llevar de todo.

Más allá de ser un modelo ideal para la playa o la piscina, también lo podríamos usar como bolsa para la compra y además, con un diseño más llamativo que las tradicionales.