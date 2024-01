Este es el bolso de nylon de Parfois que triunfa entre las influencers

Cada vez nos incordia más el tener que pensar un bolso para cada día de la semana. Ya casi estamos de metidas de lleno en la nueva temporada y queremos encontrar uno que nos solucione casi cualquier look. Por eso, es fundamental comprar un bolso con el que tener el modelito resuelto en un segundo, tanto para ir a la oficina como para salir a comer con amigas. Los de estilo shopper son una de las opciones predilectas de la temporada. Y, si apuntas el modelo que lleva Laura Matamoros seguro irás monísima.

Es un modelo super alegre e ideal para conjuntar con estilismos de invierno, primavera, verano u otoño. Te lo pongas cuando te lo pongas vas a ir de 10, sin tener que darle vueltas y vueltas al estilismo porque este bolso llamará la atención por sí solo. La hija de Kiko Matamoros lo sabe y por eso nos muestran cómo queda con un look para el día a día. Si una de las chicas mejor vestidas de Instagram no para de llevarlo, tú tampoco te podrás resistir a él.

Laura prefiere llevarlo de forma más casual o desenfadada, y apuesta por combinarlo con unos pantalones tono plata, un jersey blanco y una gabardina de color crudo.

El bolso shopper de nylon de Laura Matamoros

No es raro encontrar una bolso de nueva colección que se repita constantemente en las diferentes looks de las influencers en Instagram. Como chicas que saben de estilo, pueden detectar perfectamente cuáles son los artículos más tendencia y en su mayoría suelen pertenecer a firmas low cost, por tanto, son muy asequibles y los hace aún más deseables. Esto es lo que conoce como 'viral'. Al verlos tanto, lo queremos y no tardamos en hacernos con él debido a su éxito de vengas. Prácticamente es lo que ha pasado con el nuevo complemento de Laura Matamoros.

Es auténtico. Queremos vernos igual de favorecida que ella, por eso necesitamos copiarles el bolso. Se trata de un bolso shopper, un tipo de bolso grande y espacioso diseñado para llevar varias cosas, como compras, artículos personales o incluso artículos de trabajo. Este tipo de bolso suele tener un diseño abierto y sin cierre, lo que facilita el acceso a su contenido. Además, cuenta con asas largas que permiten llevarlo cómodamente sobre el hombro. Mientras, su precio es muy apetecible y merece la pena. Cuesta 25,99 euros.

Otro detalle que nos gusta mucho de este diseño es que es de nylon, un material sintético que es muy ligero, duradero y con una gran resistencia al agua. Por lo tanto, es súper ligero y no pesa nada. Por si fuera poco, es conveniente destacar que se trata de una edición de nueva temporada.

Un bolso con cierre de cremallera y con asa bandolera ajustable y extraíble. Un comodín en toda regla que no deja indiferente a nadie. Este es el bolso ganador que todas las mujeres de treinta a cincuenta años eligen como favorito.