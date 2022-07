Aparentemente nada podríamos encontrar en común en mujeres tan dispares como la Reina Letizia, Jennifer López o Marta López Álamo. Sin embargo, sí hay algo que les une: todas están muy al tanto de la moda. Ya sabemos que nuestra Reina es la royal más fashion y una de las mujeres más elegantes, la prensa internacional especializada ha caído rendida a su estilo y, aunque debido a su estatus, hay tendencias que no se puede permitir no le faltan los highlights de cada temporada. En este caso ha sido un complemento el culpable de unir a todas las famosas este verano. Sí, estamos hablando del bolso lady en la versión mini.

El vestido o traje más sencillo con el bolso adecuado hace el look irresistible. Eso sucede con este modelo que encontramos en el vestidor de todas las fashionistas ¿Y sabes por qué? Es coqueto, elegante, clásico pero a la vez con un aire muy actual, y puedes combinarlo con cualquier estilo. Todas las firmas, desde las low cost a las más exclusivas, tienen su propio modelo de bolso lady.

Un bolso lady para todas las ocasiones

Siempre que vemos a la Reina Letizia llevar en la mano ese modelo de bolso tan chic el éxito está asegurado. Lo acaba de hacer en el Homenaje de Estado a las víctimas de la Covid-19 y al reconocimiento al personal sanitario durante la pandemia, celebrado en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Ha vuelto a sacar de su armario el modelo Insignia, de Carolina Herrera en camel para darle ese toque sofisticado al estilismo más sobrio.

Y no es la única. Carmen Lomana y Georgina Rodríguez no dejan de pasear esta temporada su bolso Kelly de Hermès en la versión mini. El diseño más icónico de todos. Y también Marta López Álamo elige este estilo para darle el toque más clásico a sus atrevidos looks, tanto vestida de calle como sobre la alfombra roja.

Y es que el bolso lady tiene precisamente esa virtud, elevar y hacer chic cualquier look. Esta temporada, con una o dos asas, además de los colores básicos, triunfan los más intensos y vitaminados en el tamaño mini.

Desliza y comprueba cómo el complemento del momento encaja con todo y para todas.