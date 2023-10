La hija de Jaime Mayor Oreja, Carlota Mayor Bastida, ha celebrado su boda con Jaime Bernaola en la localidad madrileña de Brunete, concretamente, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Este templo del siglo XVI ha acogido hoy a una larga lista de invitados de sobra conocidos, muchos de ellos políticos que formaron parte de las filas del Partido Popular como Jose María Aznar y su esposa Ana Botella, Esperanza Aguirre, su esposo, Fernando Ramírez de Haro; tampoco quisieron perderse el enlace Lidia Bedman, Isabel San Sebastián o María San Gil. Los looks de esta lista de invitadas nos anticiparon algunas de las tendencias de la temporada que no podemos pasar por alto. Analizamos el vestido de novia de Carlota Mayor Bastida y los mejores estilismos que vimos desfilar en este romántico paraje.

La protagonista de esta celebración, Carlota Mayor Bastida, hizo alarde de su buen gusto al escoger un vestido de novia sencillo y sobrio, pero muy elegante. El diseño contaba con un cuello barco muy sofisticado que enmarcaba sus clavículas y daba paso a un busto bien confeccionado, ligeramente entallado, con corte en la cadera y con una falda columna sin demasiada cola. Uno de los puntos fuertes del vestido fueron las mangas con empuñaduras que combinaban chantilly y tul ajustando sus muñecas y estilizando mucho sus brazos. Además, la hija del político llevó un largo velo bordado que salía de un recogido impecable. No solo la elección del atuendo fue un completo acierto, sino que también lo fue el maquillaje. La novia llevó un makeup natural pero con un ligero ahumado de ojos que rasgaba y definía su mirada, así como un brillo de labios sutil.

Los mejores estilismos de la boda de la hija de Jaime Mayor Oreja

El otoño se ha convertido en una de las estaciones favoritas para retomar la temporada de bodas. Con este maravilloso entretiempo que ha acompañado, y mucho, a las invitadas para retrasar el momento de enfundarse en abrigos largos, hemos podido disfrutar aún de vestidos y trajes vistosos que avisaban de algunos trends de moda que no podrán faltar en nuestros vestidores en los próximos meses. Antes de que las invitadas se desplazaran a Villanueva de la Cañada para celebrar el convite de bodas junto a los recién casados, posaron con sus estilismos delante de la parroquia.

Dos de los looks que más llamaron la atención por los colores vibrantes que eligieron fueron los de Ana Botella y Esperanza Aguirre. Por un lado, la esposa de Jose María Aznar lució un vestido verde de estilo envolvente, con lazada en la cintura y una falda de godets con mucho vuelo. Este tono de verde parece que se está haciendo hueco muy poco a poco en las últimas colecciones de invitada y aunque esta temporada el verde se llevará en un tono más cercano al color pistacho, es un color que puede dotar de energía y buena vibra cualquier look. La ex alcaldesa de Madrid completó su outfit con un larguísimo collar de perlas y un bolso de colores confeccionado en rafia rígida.

Esperanza Aguirre: un conjunto vibrante que desafía al rojo más trendy

La ex política no se dejó influenciar por las prescriptoras de moda y aunque algunas anuncian que el rojo es el color del otoño a bombo y platillo, Esperanza prefirió apostar por el fucsia más saturado. Un vestido de falda campana por las rodillas y una blazer cruzada con enormes solapas definieron su look. El estilismo contaba con un estampado floral en un tono más oscuro al del fondo de la prenda. Además, para rematar su estilismo lució un collar a capas, un par de broches en forma de libélula y un bolso de estampado étnico a juego con unas sandalias de tiras de tacón bajo.

No obstante, estos estilismos no fueron los únicos que nos sorprendieron. Desliza para descubrir en la galería los mejores looks de invitada en la boda de la hija de Jaime Mayor Oreja y no te pierdas un detalle.

1 de 5 Esperanza Aguirre: todo al rosa Esperanza optó por respaldar el fucsia que triunfó en 2023 con su look de invitada. Su atuendo incluía un vestido con falda en forma de campana que llegaba hasta las rodillas y una chaqueta cruzada con solapas excepcionalmente amplias que creaban un escote en pico muy sencillo. El vestido presentaba un estampado floral en un matiz más sombrío en comparación con el fondo de la prenda. Además, lució un collar de perlas mini formado por múltiples capas, un par de broches en forma de libélula y un bolso con motivos étnicos que hacía juego con unas sandalias de tiras con un modesto tacón bajo. 2 de 5 María San Gil La política se decantó por un conjunto satinado adornado con motivos vegetales sobre fondo blanco que combinó con una blusa, también de satén en color verde musgo y con lazada al cuello. 3 de 5 Alicia González La esposa de Rodrigo Rato, muy sencilla, apostó por un vestido de tirantes en color gris perla con una textura similar al canalé, falda midi y chal en color champagne. 4 de 5 Ana Botella La esposa de Jose María Aznar se enfundó en un vestido de estilo wrap con lazada en la cadera formado por blusa drapeada y una falda de godets con mucho vuelo. 5 de 5 Lidia Bedman La mujer de Santiago Abascal se decantó por una blusa blanca de mangas abullonadas y empuñadura XXL que combinó con una falda a capas de volantes con acabado satinado. Además, fue de las pocas en llevar tocado, el que lució estaba confeccionado en rafia –a juego con el bolso de mano– y contaba con lunares y un lazo negro en la copa.