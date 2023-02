No estamos acostumbradas a abrir el armario de Blanca Cuesta, pero es una mujer que sirve de inspiración para muchas otras. En los looks que lleva en sus apariciones públicas es posible encontrar opciones para todas las ocasiones, desde trajes formales perfectos para la oficina a prendas más hippies para el día a día. La mujer de Borja Thyssen no se atreve con prendas atrevidas y en la mayoría de las ocasiones apuestan por básicos imprescindibles que no pasan de moda, piezas versátiles que puedes combinar con todo tu armario y que además favorecen muchísimo.

El look que os mostramos hoy está compuesto por tres prendas básicas, un jersey de cuello cisne en azul cielo, un pantalón de campana de cuadros en color gris con pinzas en el delantero y acabado en campana, que es capaz de quitarle una talla y hacer que parezca más alta. Y, a modo de abrigo, una americana en color azul marino.

De todo este combo estilístico nos quedamos con el patrón del pantalón que ha elegido Blanca. Se trata de un modelo con pinzas, con el tiro alto y de pernera ajustada extralarga, y acabada en campana, que disimula la barriga y alarga visualmente las piernas.

El look 'working' de Blanca Cuesta que todas podemos copiar Como veis, el look de Blanca es muy sencillo y cómodo, pero a la vez es sofisticado y elegante. Nos ha dado una idea brillante para saber qué ponernos para ir al trabajar esta temporada. Es su versión ejecutiva, y es perfecta para ir bien vestidas a una reunión de trabajo o a un cóctel.

Lo bueno de la tendencia "Working Girl" es que se adapta a cualquier tipo de rutina, trabajo y situación. En su caso lo ha elegido para causar una buena impresión ante la justicia. Y es que Borja Thyssen y Blanca, estaban citados en el Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid, para responder ante el juez sobre el proceso por el que se enfrentan a una pena de tres años de cárcel y un millón de euros de multa por presuntamente haber defraudado a Hacienda algo más de 336.000 euros en 2010. Sin embargo, y tras un informe pericial presentado por la defensa de ambos, el juez ha tomado la decisión de suspender la vista, sin una fecha para que se retome.

Los pantalones de campana hacen parecen más alta

Con este look, Blanca ha demostrado el poder de los clásicos pantalones de traje con el bajo acampanado, eligiendo un modelo en tono gris que no solo se adapta perfectamente a su figura sino que consigue potenciarla.

Siguiendo su propuesta, el pantalón de pinzas, uno de los pantalones que siempre está de moda, gana en estilo si tiene el bajo acampanado y la cintura alta. Lo cierto es que, esta pieza sumará siempre un plus de elegancia (así se lleve con sneakers). Y es que a pesar del éxito de otras siluetas, como el el pantalón de tiro bajo, los baggy o los cargo, los de estilo sastre son los reyes indiscutibles del street style.