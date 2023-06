Que nos inviten a una fiesta en la playa es uno de los mejores planes del verano, no te vamos a engañar, pero para las que somos indecisas a la hora de elegir vestuario, ir a este tipo de planes nos supone un quebradero de cabeza. Cuando se nos dan este tipo de situaciones, definitivamente, echamos mano de los estilismos de nuestras famosas patrias más laureadas. Pero eh, no todo vale. Para ir a saraos de verano no basta con elegir un bikini o bañador cualquier, hay que ir a por todas. Y cómo siempre, la propuesta de Rocío Osorno nos sirve de inspiración para copiar.

Di 'hasta pronto' a los conjuntos de baño básicos y típicos de siempre, y saluda con cariño a los bikinis cuajados de lentejuelas. Si quieres ser la más diva, no tienes otra opción. Por eso, hemos recopilado el diseño más cool para que acapares toda la atención y te puedes coronar como la mejor vestida de a fiesta. Así que ya sabemos, no pierdas el tiempo y hazte con este dos piezas de Calzedonia.

Qué bikini elegir para ir de fiesta a la playa según Rocío Osorno

Rocío es una de las mujeres que más sabe de tendencias virales y por eso ha elegido el bikini más chic de todos. Según ella, los diseños con lentejuelas son la mejor opción para arrasar en estilo. La verdad es que ha elegido el look todoterreno del verano: pantalón de lino beige, chaleco bordado y bikini con brillo, la opción con la que puedes irte de la playa al chiringuito. El total look nos fascina, pero nos quedamos con el bikini. ¡Vamos a analizarlo!

Su color principal es el azul eléctrico. Una tonalidad muy fácil de combinar, y perfecta para las fiesta de noche. El top de bikini es de estilo brassiere con aros y copas con relleno extraíble. Cuenta con tirantes finos y regulables gracias a los lazos en los hombro. Tiene un aprecio de 40 euros y existe la posibilidad de elegir desde la talla 80 a la 95.

La braguita también es preciosa. Es brasileña, con cintura en forma de V en la parte delantera y trasera, y pernera alta de estilo ochentero. La prenda está completamente forrada y presenta costuras invisibles diseñadas para no marcar. Tiene un fruncido central posterior que garantiza un mayor ajuste. Tiene un precio de 20 euros, y las tallas van de la XS, hasta la L.

Para Rocío es ya un básico de su maleta de verano. Le encanta cómo le queda, lo bien que sujeta y lo estiloso que es. En Calzedonia lo tienen también rosa, verde y negro.