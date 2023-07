Es oficial: las bermudas vaqueras han regresado a nuestros guardarropas para quedarse a vivir en ellos, y Lara Álvarez lo demuestra con un look tendencia que nos augura mucho éxito en estilo. No solo hemos visto esta prenda en las pasarelas, también en los looks de 'street style' y entre las novedades de Zara. De hecho, la presentadora ha dado con el diseño perfecto de Inditex para sacar la máximo potencia a la moda del momento.

Es cierto que las bermudas llevan muchos años entre nosotras e, incluso, podemos decir que es la prenda ideal para llevar en trajes de tipo sastre porque resultan súper elegantes para crear estilismos de oficina, o incluso para salir airosas de una cita nocturna. Si no te gusta llevar 'shorts' y prefieres la versión más sofisticada de las prendas de pantalón cortas, la bermuda es la mejor opción para soportar las olas de calor, y puede ser tan ponible y polivalente como nosotras decidamos. Además, hay tantas versiones como te puedas imaginar y para todos los gustos, aunque las de tejido vaquero de Lara, con el tiro medio, holgadas de los muslos y de ruedo deshilachado, nos encantan. Las hemos fichado porque son una de las que más nos gustan para inspirarnos en nuestro día a día.

Cómo llevar las bermudas vaqueras de Zara de Lara Álvarez

Por su estilo desenfadado, las bermudas de tejido vaquero de Lara pueden quedar muy bien con prendas básicas o casuales. La presentadora las lleva en un conjunto minimalista junto a una sudadera y unas deportivas blancas de Adidas.

La periodista es un claro ejemplo de cómo ir moderna y sencilla, y llevar una de las prendas tendencia del momento que, como verás, aporta mucho estilo. Además, este tipo de pantalón también lo puedes lucir con zapatos de tacón y un top joya a contraste, o con unas botas de estilo cowboy y una camisa fajada por dentro, si quieres sacarles partido también durante las primeras semanas del otoño. En definitiva, las bermudas te aseguran, un look ideal y fresquito para la época de calor, sin perder un ápice de comodidad y elegancia.

La colección de primavera-verano 2023 de Zara está llena de bermudas de todo tipo, y si Lara las lleva, nosotras las llevamos. Las propuesta del gigante Inditex van desde bermudas de lino combinadas con chalecos, hasta diseños de pinzas para crear estilismos formales. Pero hemos encontrado un diseño en clave denim parecido al de Lara, un diseño de tiro medio con cinco bolsillos, cierre con cremallera y botón metálico. Una prenda súper tendencia, valorada en 22,95 euros y que está disponible desde la talla 32 hasta la 46.