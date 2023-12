El posado en bañador de Belén Esteban para despedir el 2023: su traje de baño es PURA TENDENCIA

Tanto si buscas inspiración para comprarte el próximo traje de baño como si quieres apuntar los tips de necesarios para protagonizar el posado del invierno, aquí tienes a Belén Esteban que nos ha regalado el último fotón en bañador de la temporada. Una fotografía que ya está dando al vuelta la mundo y con la que nos ha dejado boquiabiertas.

La televisiva disfruta con su familia de las fiestas de la Navidad, concretamente en Madrid. Sin embargo, aunque el verano se encuentra muy lejos, Belén sigue aprovechando colgando post veraniegos. Recientemente unos de ellos nos ha llamado la atención gracias a su bonito bañador, que está plagado de tendencias.

"Lo mejor de mi vida lo tengo", escribió la 'Princesa del pueblo' junto a la fotografía en la que luce espectacular. Ha lucido una pieza preciosa en color blanco que combina a la perfección con la piel bronceada de la colaboradora. Además, se intuye que la forma que tiene es cómoda y fácil de adaptar a la mayoría de los cuerpos. Con un diseño muy elegante de escote asimétrico de tirante fino, podría usarlo perfectamente como body para salir a la calle.

Belén nos está regalando inspiración de cara a los ‘looks’ que llevaremos cuando las temperaturas inviten a llevar trajes de baño. En esta ocasión, ha presumido de tipazo con un traje de baño tan bonito como cómodo. Lo queremos ya.

En bañador y derrochando sensualidad, Belén Esteban despide el año con el traje de baño que mejor sienta

Cada vez está más cerca el momento más esperado del año: cuando por fin podemos dejar de lado los abrigos para irnos a la playa a presumir de traje de baño. Qué emoción, ¿verdad? Bueno, en realidad, todavía nos quedan varios meses, pero nos podemos conformar viendo la veraniega foto de Belén Esteban. Y aunque todavía no te hayas planteado una escapada playera ¿Sabes ya cuáles serán las tendencias en moda de baño esta temporada? Si todavía no las has ubicado, nosotras te lo resumimos: hay que ir a lo minimalista, a lo sencillo. Como ha hecho la televisiva con su último bañador en color blanco que ya se ha convertido en nuestro nuevo ‘must’, sobre todo para las chicas con curvas.

Se trata de esta pieza en color blanco, que viene pisando fuerte en lo que baño se refiere, con escote asimétrico y tirante fino, un corte que lo convierte no solo en muy favorecedor, sino también seguro para aquellas mujeres que tienen el pecho grande y lo tienen más difícil para encontrar un modelo que, además de ser precioso y sentar bien, sujete bien. Es de la firma española 'Dolores Cortés', una firma con una colección de baño que ha conquistado a otros rostros populares de Telecinco como Gema López.

Nos gusta mucho su patrón, tanto por delante como por detrás, porque recoge bien y estiliza una barbaridad. Belén lo ha llevado junto a un caftán y unas sandalias de tacón, pero también lo podemos usar como body para combinarlo con nuestros vaqueros favoritos.

En definitiva, los bañadores de color blanco continuarán liderando las listas de tendencias esta temporada. Y es que son un auténtico sinónimo de verano y buen rollo ya que se inspiran ganas de broncearnos al sol. Además, la asimetría es una de las siluetas más vistas de todo tipo de prendas. Lo vemos en camisetas, vestidos y tops de todo tipo, y no es de extrañar que se cuele también en las tendencias de bikinis y bañadores, dando como resultado piezas súper originales.