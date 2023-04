Hace escasas horas, Belén Esteban nos sorprendía con unas imágenes en las que irradiaba felicidad absoluta. Enseñando su maravillosa sonrisa, la colaboradora de Sálvame aparece en la fotografía con un precioso conjunto, de jersey y pantalón de punto, con el que ha conseguido acaparar toda nuestra atención.

En un tono lila suave y de estética minimalista, el pantalón elástico se ciñe al cuerpo sin ser demasiado ajustado y tiene un tiro alto que siempre juega a favor de la figura porque disimula la barriga y te harán parecer más estilizada. El top a juego, de manga larga y con el cuello redondo, es ideal para rematar el total look definitivo. La tertuliana lo integra en un estilismo de trabajo con un aire relajado, con unas zapatillas con plataforma, pero podría funcionar también en looks aptos para el día a día.

El outfit al completo queda muy bien tanto en un estilismo para ir a trabajar a la oficina, como en un conjunto de día para ir a tomar algo con tus amigas en cualquier terraza de la ciudad. Es la opción ideal para animar tus días de primavera sin necesidad de pensar demasiado. Si te gusta tanto como a nosotras, ya te avisamos que las prendas están a la venta en la web de la marca española 'Dadavi Fashion' por 29,99 euros. ¿Lo mejor? Hablamos de un conjunto de talla única que se adapta a todas las tallas y tipos de cuerpo. Sirve tanto si usas unas 38 como para la 42, así que no va a suponer un problema a la hora de renovar el armario (también está disponible en azul y en verde pistacho).

Belén Esteban tiene el look perfecto para cuando no sabes qué ponerte para ir a la oficina

Las prendas de punto es la tendencia que nos acompaña cada primavera. Este tejido sienta muy bien cuando llega en buen tiempo y consigue que llevemos estilismos a la moda y sin perder la comodidad. El que acaba de estrenar Belén tiene todas las posibilidades de convertirse en el más favorecedor de todos. En primer lugar porque ambas prendas viene en un color pastel que siempre se lleva. Además, al tratarse de un total look monocolor, no tienes que complicarte demasiado a la hora de combinarlo. Puedes apostar por un calzado y accesorios en tonalidades adyacentes o por los básicos blanco y negro. Además, dentro de la categoría de prendas cómodas, este look destaca por su clave 'comfy' y por ser súper ponible y ligero para cuando empieza a subir el mercurio.

Nos encanta, sobre todo, porque te soluciona el outfit en esos días en los que no sabes qué ponerte. Para combinar, por su corte clásico y refinado, queda de lujo con unas alpargatas de tacón y un bolso de estilo bandolera a juego para un resultado más elegante. También podemos añadir una cazadora vaquera para los días de entretiempo, cuando necesitamos una prenda para abrigar nuestro look. ¡Combina tú este dúo de básicos según tu estilo y acertarás seguro!

En definitiva nos parece que esta combinación es muy acertada para llevar a conjunto, pero también es ideal para lucir por separado, ya sea el jersey con unos vaqueros o el pantalón con una camiseta de algodón básica, por ejemplo.