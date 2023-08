Belén Esteban se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. Desde que la era 'Sálvame' llegara a su fin en Telecinco y resurgiera en Netflix, la 'Princesa del Pueblo' no ha dejado de cosechar éxitos y eso se refleja en su imparable sonrisa y, por supuesto, también en su armario. En esta nueva etapa, la excolaboradora de televisión está probando con nuevos estilos y dejando la puerta abierta a diseños más modernos y audaces. En esta ocasión, ha asistido a la première de la última película de Mario Casas, 'Mi soledad tiene alas', y en un photocall lleno influencers, Belén ha brillado con su atuendo más que nunca. Te contamos todos los detalles de su último look, no te lo pierdas.

Si hay una firma española que está causando sensación este verano entre las prescriptoras de moda esa es, sin ninguna duda, Celia B. La diseñadora asturiana, conocida por triunfar en Shangai con sus exclusivas propuestas y por hacerse un hueco entre los diseñadores de confianza con los que Netflix cuenta para sus creaciones, arrasa cada verano. Celebrities de todo el mundo ya se han dejado ver con sus coloridos y originales diseños y, Belén Esteban, ahora que forma parte de la familia Netflix no podía quedarse atrás.

Con un increíble bronceado y un pequeño cristal decorando su frente, Belén Esteban ha aparecido en la última red carpet ataviada con un vestido de la última colección de la firma Celia B, concretamente con el vestido 'Marina Dress'. Este curioso diseño deja a un lado el crochet más característico de la firma y abraza nuevas tendencias como los estampados de florales de estilo handmade, irregulares y con cierto aire infantil que tan de moda están. Por otra parte, el vestido cuenta con dos mangas francesas abullonadas, de corte jamón. En ambos hombros, la prenda lucía una tira de volantes cortos con ribete rojo a juego con algunos de los motivos que se podían apreciar en el print del vestido.

Belén Esteban ha combinado su vestido de Celia B con unas sandalias blancas

La prenda se ajustaba perfectamente a su pecho y a su cintura y daba paso a una gran falda capa con vuelo que le llegaba hasta los tobillos. Este vestido está ahora rebajado en la página web oficial de la marca a un precio de 231,95 euros.

Para sus pies, la influencer eligió unas sandalias planas en color blanco, despuntadas y con tiras de sujeción al tobillo y al talón. En cuanto a los accesorios, Belén optó por la sobriedad de unos pendientes dorados y un par de pulseras plateadas y su fiel compañero el reloj Santos de Cartier. Salir de su zona de comfort le ha sentado de maravilla y este tipo de diseños tan divertidos y alegres le van como anillo al dedo.