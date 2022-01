De Paula Echevarría a Sara Carbonero, no hay famosa que este invierno no haya caído rendida a las botas más cómodas y calientes. No son ninguna novedad, ni hablamos de tendencia, porque es el modelo que lleva triunfando temporada tras temporada. Ahora ha sido Belén Esteban quien ha elegido estas botas para acudir a ver a su amigo Jorge Javier Vázquez a la obra de teatro Desmontando a Séneca en el teatro Reina Victoria de Madrid. Si hace unos días la colaboradora de Sálvame lucía uno de los modelos más deseados entre las influencers y celebrities este invierno, ahora ha elegido otro de los modelos preferidos por todas las famosas… Y no famosas.

El look más cómodo y ponible fue el que Belén eligió para ir al teatro. Un pitillo vaquero, con un abrigo acolchado en tono antracita metalizado (también la prenda estrella de este invierno para llevar a todas horas) y un maxibolso negro. Y en los pies, las botas planas de piel de doble faz con borreguito por dentro en negro, que son las más buscadas si lo que quieres es no pasar frío. Las de Belén son el modelo clásico de media caña de Ugg de piel de oveja, la firma australiana que popularizó este calzado para la calle y tienen un precio de 220 euros.

Las botas de Belén Esteban son las mejores para el invierno

Fueron el calzado más aclamado en los 2000, cuando no dejamos de verlas con ellas puestas a Sara Jessica Parker paseando por Nueva York y, aunque parece que estuvieron algunos años en el olvido, esta temporada han vuelto a invadir de nuevo las calles. No podemos decir que sean las más bonitas, aunque cada temporada se reinventan con diseños de lo más llamativos, pero lo que sí tenemos muy claro es que son las mejores si quieres patear de la mañana a la noche y parecer que vas con tu propia calefacción incorporada en los pies.

El modelo más clásico de todos son las Ugg que lleva Belén, tanto en negro como en camel, pero son muchas las firmas que también se han apuntado a este tipo de botas en distintos diseños, con apliques de pelo o cuero y colores mucho más atrevidos.

Aunque lo ideal es llevarlas con los looks más casual, los vaqueros son los mejores aliados, también puedes probar a lucirlas con vestidos y faldas largas en la versión más boho.

Lo que sí está claro es que son las botas con las que nunca vas a fallar en los días más fríos del invierno.