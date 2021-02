Begoña Villacís ha pasado de ser el clon de Meghan Markle a copiar el abrigo que tiene obsesionada a la reina Letizia. Su último look es la prueba

No solemos hablar demasiado del estilo de las políticas. La mayoría de ellas se decantan por looks ejecutivos, sobrios y convencionales, que intentan pasar inadvertidos. Una de las excepciones es la política de Ciudadanos Begoña Villacís. La Primera teniente de alcalde de Madrid es de las pocas que nos sorprende con sus estilismos, muchos de ellos llenos de color y con toques de tendencias, aunque en esta ocasión nos fijamos en ella porque se ha decantado por una prenda de abrigo que es un fondo de armario que todas tenemos en casa, eso sí, unas más que otras. Porque el abrigo de Villacís es el preferido, con mucha diferencia, de la reina Letizia.

El abrigo batín, la prenda que no pasa de moda

El abrigo batín fue el pasado invierno tendencia absoluta, pero es una prenda que no pasa de moda y convierte en perfecto cualquier look. El mejor ejemplo es la reina Letizia, que desde sus primeros años como Princesa de Asturias no ha dejado de llevarlo. Un modelo que tiene en diferentes versiones, cambiando la forma de los bolsillo o el cuello, y en colores que van desde los más clásicos camel y negro al rojo o combinando dos colores. ¡Le hemos contabilizado nueve diferentes!

El clásico entre los clásicos, con el que no vas a fallar, es el tono que lleva Begoña Villacís. Un camel que combina con todo.