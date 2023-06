La semana pasada, Sassa de Osma estrenó un vestido de invitada que tiene un doble baratísimo en Ali Express. Ahora, mientras disfruta de sus vacaciones de verano, la princesa de Hannover nos enseña su último traje de baño, un bañador de estilo náutico que está causando sensación. Con su tejido elástico y su diseño clásico, este conjunto de una sola pieza te hará lucir genial y además tiene pinta de ser súper cómodo para las largas jornadas en la playa o la piscina.

Este bañador tiene muchos detalles destacables que lo hacen una opción infalible para el verano. En primer lugar, su ajuste con tirantes finos para una mayor sujeción. Otra característica que destaca de este bañador son las perneras altas, siendo perfecto para tapar la zona del culete. Además, su diseño rayas horizontales, y sus colores azul marino y blanco, agregan un toque chic a cualquier look de verano. ¿Un plus? La espalda, con el detalle cut out, no puede ser más actual.

¿Lo mejor? Se trata de una pieza que Sassa, también, lo puede llevar como body para crear un estilismo estival perfecto. Con esto queremos decir que es súper versátil y que, más allá del uso para el baño, nos permite sacarle mucho partido al poder llevarlo con pantalones vaqueros, bermudas, faldas, o shorts de todo tipo.

Hemos cazado un bañador muy parecido al de la peruana, que nos parece una verdadera joya, y te lo dejamos a continuación.