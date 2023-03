No solo para tus looks del día a día sin parar de la mañana a la noche, los zapatos planos también se han convertido en los mejores aliados en tus estilismos de fiesta. Ya hace varias temporadas que la moda nos ha dictado que no es necesario subirse a tacones de ocho centímetros o más para crear un outfit festivo sobresaliente. Da igual si tienes una cena, una boda de mañana o noche o una cita especial, los zapatos a ras de suelo no solo destilan comodidad, también mucho estilo y lo vas a descubrir si sigues leyendo.

Entre todas las tendencias que esta temporada triunfan los complementos tanto en dorado como en plateado están en lo más alto, y aquí nos vamos a ocupar de los primeros. Hemos visto que los mocasines siguen esta primavera en lo más alto y que las sneakers son imprescindibles en todos los armarios, pero si buscas unos zapatos que den el toque especial al estilismo y, a la vez, llevarlos sin miedo a cansarte, los que te proponemos aquí son un acierto seguro.

Los zapatos planos (y dorados) que vas a querer llevar esta temporada

Entre todos los modelos, las bailarinas siempre ganan. En su versión más clásica con el lacito en la parte delantera o las destalonadas, van a quedar perfectas tanto con los pantalones palazzo como incluso con los vestidos largos. Pero si hay un modelo que destacaba por encima de todos es el trenzado, con cierto aire retro, pero tendencia absoluta.

Algo más informales, pero también perfectas si buscas la comodidad por encima de todas las cosas están las palas, totalmente planas, aunque con detalles como flores que las hacen muy especiales.

¿Eres de la que peinsa que si te pones un vestido largo no puedes ir completamente plana? Pues estás totalmente equivocada. Cada vez vemos más a influencers, estrellas del cine o modelos que pisan las alfombras rojas con zapatos a ras. Así que ahora que llegan los días soleados de la primavera y el verano, donde el dress code se relaja todavía más, los modelos que vas a encontrar aquí seguro que van a ser la mejor elección.

