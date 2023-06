Lourdes Montes llevó hace poco el vestido caftán de lino y hecho a mano que ahora quieren llevar las pijas a sus vacaciones, pero no es la única tendencia que la mujer de Fran Rivera ha lucido con éxito. Su instinto para captar moda hacen que sea una de nuestras expertas de estilo favoritas. Y basta ver su última compra para confirmarlo.

El último estilismo de la diseñadora es sudadera oversized en color negro y unos vaqueros holgados que nos dejaban ver sus nuevas bailarinas de piel de serpiente. Sin duda, lo mejor de todo el conjunto y, además, "son las más cómodas de mi armario", asegura Lourdes.

Las bailarinas en cuestión son de la firma española 'Quiero unas bobo's'. Son el modelo Iggi, y desprenden un aura romántica que recuerda a la campiña. Además, al estar entrelazadas en el tobillo, dan lugar a un efecto súper estético que afina y alarga la pierna. Por si esto no fuera suficiente, su estampado de serpiente en tono mostaza, tiene un toque delicado y muy veraniego para llevarlas con vestidos largos o faldas midi. Aunque, en realidad, quedan de maravilla con cualquier prenda que deje al aire el tobillo, por ejemplo, un look como el de Lourdes o un pantalón culotte o incluso con pitillos.

Lourdes Montes nos descubre las bailarinas que arrasarán en verano

Las bailarinas se han convertido en el calzado imprescindible en el armario de cualquier mujer. En infinidad de diseños, materiales y colores todo el año son el mejor aliado para tus looks de la mañana a la noche. Las de Lourdes tienen un plus porque no estamos hablando del clásico modelo, pero son igual de ponibles y combinan absolutamente con todo.

Con una altura de un centímetro de tacón, para que sean extra confortables, están disponibles en dos colores: mostaza y menta. Cuentan forro y plantilla en piel y están diseñadas y elaboradas íntegramente en España. Tienen un precio de 165 euros, y van del número 36 hasta el 41.

Al ser de piel, desde la firma, recomiendan quitar el polvo con un paño de algodón seco. Y si hay alguna mancha, lo mejor es pasar un paño humedecido con agua hasta que desaparezca. Después hidratar los zapatos con crema incolora y, en caso de rotura de la piel por algún golpe, intentar reparar con alguna crema de color para calzado.