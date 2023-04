El azul más trendy de la temporada tiene muchos nombres: azul Klein, azul eléctrico, azul cobalto. Este tono de azul, un poquito más apagado que el azul Klein, aunque casi imperceptible, fue uno de los grandes protagonistas de las muestras de moda de las colecciones primavera-verano 2023. No hubo ni usa sola marca que no incluyese este color en sus prendas. Hoy, Rosa Benito, que siempre está a la caza de la tendencia, lo ha incorporado en su último look con un mono que nos ha encantado. Te contamos todo sobre su estilismo y te traemos una selección de prendas de color azul cobalto para que vayas a la moda en las próximas semanas. ¡No te lo pierdas!

Balenciaga, Louis Vuitton, Givenchy y Off-White son sólo algunas de las firmas de alta costura que han incorporado el azul cobalto en sus looks de pasarela. Este azul saturado, muy vibrante, es para esta temporada lo que fue para la anterior el rosa fucsia por el que apostó Valentino. Las firmas low cost han tomado nota de esta tendencia y no han tardado en teñirlo todo de este azul. No os será difícil encontrar una firma como Zara, Mango, Stradivarius o Sfera en la que no haya un prenda teñida de azul cobalto esperando a ser comprada.

Mono azul cobalto y salones beige: las claves del último look de Rosa Benito

La cuñada de Rocío Jurado ha tenido este fin de semana una reunión familiar a la que ha querido ir a la moda. Para esta ocasión, la estilista se ha enfundado en un precioso mono en color azul cobalto de la firma Koker Oficial. Esta prenda lucía en la parte superior un escote en pico pronunciado, mangas francesas abullonadas y un nudo en el ombligo que daba paso a un increíble pantalón de corte wide leg plisado. Este color es muy rejuvenecedor y sienta genial a los rubios ceniza y platinos como el de Rosa. Las invitadas de primavera no pueden dejar escapar este color para eventos de día. Además podemos jugar con accesorios en tonos salmón, naranjas, dorados y verdes, combina con una gran lista de colores alegres.

Para sus pies, Rosa eligió unos salones de punta en color beige para no recargar demasiado el estilismo. Si tenéis dudas sobre qué poneros para acompañar a este color, pensad en colores cítricos y nudes. Imaginad unos mules amarillos para darle un toque veraniego al look. ¡Es perfecto! Desliza para ver nuestra selección en la galería y elige tu prenda favorita.