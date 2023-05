Tenemos que reconocer que cada día nos esforzamos por encontrar modelos modernos y de lo más 'cool' para captar, antes que nadie, las últimas tendencias. Sin embargo, somos y seremos fans de un buen look clásico. En nuestro último empeño por encontrar el conjunto más pijo, hemos encontrado el modelito de Carmen Lomana. Una opción que es ideal para pronunciar nuestra elegancia porque es pura sofisticación y buen gusto.

La empresaria derrocha personalidad con todos los detalles de este maravilloso look. Fíjate si será especial, que hasta María Pombo lo tiene entre su colección de ropa. ¿Lo mejor? Es de la firma española 'Himba', la marca creada por la pareja de influencers María G. de Jaime y Tomás Páramo. Se trata de un estilismo compuesto por dos prendas de colores vivos y con patrones diferentes a los que estomas acostumbras. ¡Vamos a verlo con más detalle!

Carmen Lomana arrasa con un conjunto pijo al más puro estilo años 60

Este look del que te hablamos está formado por dos piezas clave: un pantalón acampanado, y de talle alto para estilizar al máximo tu figura, y una chaqueta de silueta oversize, estructurada, con hombreras, cuello caja redondeado y botones joya. El detalle que lo hace diferente es su aire sesentero. Nos parece idea para llevar a todos lados, porque lo llevemos donde lo llevemos tendremos un aire 'pijo' complemente irresistible. Para acompañarlo, Carmen ha escogido unos zapatos de salón acabados en punta en color crema. La elección del calzado le da un toque de sofisticación que nos vuelve locas.

Tal y como te hemos dejado por escrito, el toque estrella de este conjunto es el toque vintage que tiene, pero también nos ha llamado mucho la atención el decorado. El print de flores imprime un carácter hippie que queda súper femenino.

La mala noticia es que ya no puede ser nuestro porque, por desgracia, está agotado, y la marca ya no ofrece la posibilidad de apuntarse a una lista de espera porque no volverá a estar disponible.

El pantalón estaba etiquetado en la página web bajo el nombre 'Apolonia' y forma parte de una edición limitada hecha en España. El precio es de 120 euros, se fabricaba en las tallas XS, S, M, L y XL y está confeccionado en poliéster y algodón. En este caso, la blazer, que también ha agotado stock, no volverá a estar disponible. Recibía el nombre de 'Ambrosianas', por 180 euros. Una lástima no poder contar con él, pero nos sirve de inspiración para saber cómo ir bien vestida a cualquier edad.