Si el próximo mes de mayo tienes una comunión y estás a la caza de un look perfecto, te va a interesar este 'dos piezas' que ha estrenado Raquel Bollo

Reconozcámoslo: encontrar un look triunfador de madre (o invitada) de comunión no es tarea fácil. Y es que, de primeras, se nos vienen a la cabeza muchas dudas: ¿Qué colores son los más adecuados? ¿Qué cortes y siluetas me sentarán mejor? ¿Puedo apostar por estampados? Lo cierto es que cuesta mucho encontrar un estilismo que nos favorezca y destaque sin ser demasiado excesivo. Pero tranquila, aquí estamos para ayudarte.

Antes de comenzar tu búsqueda hay ciertas normas que debes tener en cuenta: una comunión no es una boda, y por tanto no hay que sobrepasarse con la sofisticación. Además, los tonos oscuros es mejor esquivarlos, porque te verás en las fotos muy apagada. Por último, recuerda que son buenas apuestas los vestidos midi, los monos largos y los trajes de chaqueta a todo color. Aunque si buscas algo diferente, esta primavera los conjuntos se postulan como una buena alternativa. De hecho, Raquel Bollo acaba de estrenar un 'dos piezas' estampado que es ideal para cualquier evento de día.

Raquel Bollo tiene el conjunto de 'dos piezas' que arrasará entre las invitadas de comunión

Las colecciones aterrizan esta nueva temporada plagadas de tendencias enfocadas en la festividad y el glamour, pero también en la frescura. Se llevan especialmente los volúmenes, las asimetrías y los estampados más vistosos (con los print retro como protagonistas). Y el dos piezas de Raquel Bollo lo reúne todo.

Se trata de un conjunto compuesto por dos prendas: una chaqueta tipo blazer con mangas ligeramente abullonadas y cinturón a juego para estilizar la silueta; y un pantalón ajustado acabado en campana tipo años 70. Un dúo de lo más favorecedor que sienta bien a prácticamente cualquier tipo de silueta, ya que es capaz de disimular caderas, brazos y pantorrillas.

¿Lo que más nos gusta de este conjunto? Sus colores. Y es que entremezcla tonos naranjas, rojos y granates. Un combo ideal para aportar luz al rostro, potenciar el tono de piel y rejuvenecer de manera inmediata. Y si ahora te estás preguntando dónde puedes hacerte con este 'dos piezas', apunta. Pertenece a la firma Lima Limón. La marca tiene tienda física en Sevilla, aunque también puedes hacer tu pedido online. ¡Sigue bajando para ver a Raquel Bollo en detalle!