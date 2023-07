No queda absolutamente nada para que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se den el 'Sí quiero'. La celebración, cuya exclusiva se ha vendido y en la que se han prohibido los móviles, tendrá lugar este sábado 8 de julio en 'El Rincón', una finca familiar situada en la localidad de Aldea del Fresno (Madrid). Por supuesto, como en cualquier boda, el vestido de novia está siendo el secreto mejor guardado. Tanto es así que podríamos decir que toda España está deseando ver a la marquesa de Griñón de blanco. Y es que después de que Sophie et Voilá (la firma encargada en un principio de diseñar su vestido) se negase a continuar con el diseño, la expectación no ha dejado de crecer.

Finalmente ha sido Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, el responsable de crear (en tiempo récord) la pieza de ensueño de la hija de Isabel Preysler. ¿Cómo nos imaginamos qué puede ser el flamante vestido? Tenemos algunas ideas en nuestra cabeza...

Así creemos que será el vestido de novia de Tamara Falcó

Durante el proceso de creación de su primer (y fallido) vestido de novia, Tamara Falcó confesó: "No es un vestido que todo el mundo vaya a entender. Es un vestido que me encanta". Además, su amigo Juan Avellaneda también reconoció que se sorprendió mucho cuando vio el diseño por primera vez. Estas dos pistas son hacen pensar que la pieza va a ser diferente y especial. Pero ojo, porque también recientemente la hermana de Ana Boyer desveló que 19 personas han trabajado en la confección de su vestido, por lo que esto nos hace sospechar que la sencillez no será su principal cualidad.

Sea como sea, tendremos que esperar al sábado para acabar por fin con el misterio. Pero mientras tanto, hemos recopilado seis vestidos de novia (llevados por otras famosas e influencers) que podrían parecerse mucho al de Tamara Falcó. ¿Acertaremos?