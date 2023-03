Construye este look perfecto de entretiempo con unas piezas clave y atemporales que podrás seguir combinando el resto del año.

El entretiempo puede ser un momento confuso a la hora de vestirse. Los cambios de temperatura drásticos que tenemos durante el día hacen que nuestro look, a veces, resulte demasiado abrigado y otras, en cambio, demasiado ligero. Como no queremos que esto ocurra, y deseamos que puedas sobrevivir a este cambio de estación estando siempre bella y elegante, hoy te traemos este look sencillo y bonito para estar perfecta en el entretiempo (especialmente si tienes más de 50).

El truco es confromar un look por capas e ir jugando con estas dependiendo de la temperatura de nuestro entorno. Por lo tanto, teniendo este punto de base claro ¿qué te parecería si te digo que con solo 6 prendas puedes crear distintos looks de entretiempo?

Para conformar este outfit necesitaremos un abrigo largo o una gabardina (puede ser el mismo que ha sido tu fiel compañero estos meses de invierno) intenta que sea de paño para darle un toque más elegante al look, a nosotras nos resultan perfectos los que tienen el largo a la altura de la rodilla.

La gabardina es la reina del entretiempo y, además de protegerte de la lluvia, te da un aspecto arreglado, clásico y elegante.

Luego hazte con un jersey versátil, nosotras te recomendamos el estilo Navy o de rayas marineras horizontales, un clásico desde la época de Cocó Chanel que puedes combinar de mil maneras distintas (con una camisa debajo, con una camiseta o incluso sin nada debajo).

Con este look estarás perfecta en tu día a día durante el entretiempo. Y lo mejor es que lo podrás conformar con prendas que (posiblemente) ya tengas en tu armario

Una camisa de un color neutro, aquí te recomendamos un clásico, una camisa blanca o azul claro que combine con el resto de tus prendas de entretiempo.

Unos pantalones acampanados en un tono oscuro. El azul marino o el negro son grandes opciones porque además de hacer un efecto adelgazante darán importancia a la parte superior de tu look. Lo más importante es el corte, intenta que sean un poco anchos o acampanados para seguir la tendencia actual y dar un aire moderno y a la moda.

Hazte con unos buenos botines que ya pueden ser negros o marrones que te servirán también durante estos próximos meses.

Por último los complementos, con un cinturón puedes cambiar (y elevar mucho) tu modelito, jugando con los volumenes y los largos de tu camisa.Por ejemplo con una camisa completamente por dentro o por fuera o con una parte de ella dentro y otra fuera ¡Las combinaciones son infinitas! Jugando con el cinturón podrás crear la imagen de distintos looks con las mismas prendas.

¿Lo tienes todo? Si aún te falta hacerte con alguna pieza no te preocupes, nosotras te las dejamos a continuación en la galería.