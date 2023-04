Este 2023 está siendo un año de lo más intenso para las tendencias. Desde colores intensos, faldas midi, chalecos, hasta el punto calado y el crochet. Sin embargo si hay una tendencia que se ha impuesto sobre todas ellas por su fuerza, brillo y elegancia es la tendencia de las prendas metalizadas, prendas plateadas que arrasan en los looks de gala y en los pensados para nuestras salidas nocturnas. Si quieres sumarte a la tendencia más fuerte de este año nosotras te explicamos cómo.

Las prendas metalizadas son piezas con gran fuerza y presencia en nuestros atuendos, por los que tenemos que tener cuidado a la hora de combinarlas y saber encajarlas correctamente dentro del look. Si usamos un vestido o un top metalizados debemos tener en cuenta que serán la prenda central de nuestro outfit en base a la cual construiremos el resto del modelito.

Un vestido metalizado es una prenda impresionante que dejará deslumbrados a todos aquellos que se crucen contigo. Con esta opción opta por combinarlo con unos zapatos sencillos en color negro como unas sandalias o unos stilletos. Los zapatos pasarán a un segundo plano eclipsados por el brillo del vestido. En el caso del top lo puedes combinar de mil maneras diferentes, desde con unos vaqueros hasta unos pantalones de vestir o una falda midi. Siempre en un color liso y neutro como el negro para crear un contraste y no recargar el look. Evita los estampados o los colores brillantes para combinar las prendas plateadas. La combinación ganadora será la sobriedad y la elegancia.

Las prendas metalizadas te harán ser el centro de atención

Si no te ves apostando por un look tan brillante puedes incorporar esta tendencia a tus estilismos a través de los accesorios. Un buen bolso o unos zapatos plateados se convertirán también en el foco de atención en tu outfit y elevará el nivel del mismo. Por ejemplo puedes probar a combinar un bolso metalizado con un look más casual o un little back dress para dar un toque divertido y brillante al conjunto. Unos zapatos metalizados los puedes combinar desde con un traje negro a una falda o llevarlos con tus vaqueros favoritos.

Las prendas metalizadas llenarán de fuerza y de un brillo espectacular cualquier look en el que los incluyas. Prueba por ti misma la razón por la que celebrities y expertas en moda no dejan de ponerse esta tendencia.

¡Hoy en día la plata es oro! ¿Quién lo iba a decir?

Descubre en la galería la selección de prendas metalizadas que hemos preparado solo para ti